El bulevard de la memòria posa color i fragància als records de Nadal a la plaça de Catalunya

Al bulevard de la memòria –dins la Ciutat dels Somriures muntada per l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Catalunya des de demà fins al 4 de gener i que ha costat 476.772 euros–, els arxivadors de records reben els visitants i cada família ha d'escriure'n un d'especial a les fitxes que reparteixen. Entre capses de fusta, colors, joguines antigues, 'cinexins', capses de música, vestits d'època i vinils, es crea un ambient oníric de dolça nostàlgia per als pares i estimulació creativa per als nens, encara amb pocs records per evocar.

Els teus records es fan perfum, com al llibre de Patrick Süskind, a la paradeta de la Giovanna, que t'ofereix pots amb essència de cafè, fusta, lavanda o camamilla. Tanca els ulls: quina olor fan les memòries de la infància? Un cop el visitant ho decideix, la Giovanna, agafa les fragàncies i unes gotetes d'alcohol i n'hi posa una mica perquè porti amb ell, qui sap, aquelles nadales cantades a la vora del foc amb els avis o aquelles festes a l'hospital mentre naixia la seva tercera filla.

540x306 El Senyor Hivern descansa a la plaça de Catalunya / GERMÁN ARANDA El Senyor Hivern descansa a la plaça de Catalunya / GERMÁN ARANDA

I així amb el joguinaire que recrea un escenari de joguines amb Playmobil o barrufets i fons de ciutat o muntanya, el sastre que posa un vestit als records o el laboratori de so en el qual, entre vinils de Serrat i Paco de Lucía, es poden sentir els sons de vent, foc, aigua i d'altres per teixir la banda sonora dels moments inesborrables.

El bulevard de la memòria comparteix espai, al mig de la plaça de Catalunya, amb el Senyor Hivern, un gegant que "fa una mica la seva, dorm molt", segons explica la directora artística de la instal·lació, Marta Almirall. Més activitats esperen a les famílies i els més petits a l'escenari on hi haurà espectacles musicals i de teatre, una llibreria on els nens es poden fer entrevistes i llegir contes, en una zona d'esports on es pot jugar a bàsquet o a tenis de taula, en un espai de joguines on deixar volar la imaginació de manera més lliure.

Comerç Just i Responsable

Al voltant de la ciutat dels somnis, hi ha les 40 parades, entre botigues i entitats, de la quarta edició de la Fira de Consum Responsable i Economia Social i Solidària, on es poden comprar productes de proximitat i produïts sense pràctiques abusives.

A més de les botigues, hi ha una parada informativa sobre comerç just, on aquest matí han explicat que aquesta pràctica ha crescut un 8,3% en l'últim any a l'estat espanyol i que, en els últims 10 anys les vendes de comerç just s'han duplicat i han passat de 20 a 43 milions d'euros. Tot i això, Espanya és a la cua de la Unió Europea en consum responsable, amb 0,94 cèntims per habitant, molt menys que la mitjana de la Unió Europea, que és de 15,26 euros, o de Suïssa, que encapçala la classificació amb 62,72 euros gastats per cada habitant, segons un estudi fet a partir de les dades de població d'Eurostat i les de vendes de Fairtrade International del 2016.

540x306 El dinar de nadal, sobre l'escenari on tindran lloc les actuacions El dinar de nadal, sobre l'escenari on tindran lloc les actuacions

"Entre els valors de Nadal hi ha els de solidaritat. És moment de fer balanç i prendre consciència de quins valors són importants, i el comerç responsable n'és un", ha dit el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello a la roda de premsa de presentació, que creu que "les administracions s'han d'implicar". Pisarello ha assegurat que les manifestacions del 21-D coincidint amb la celebració del consell de ministres del govern de Pedro Sánchez no tenen per què interferir en la fira, que funcionarà "amb normalitat" el que serà, a més, el dia de la seva obertura.