Un incendi crema una desena de caravanes en un aparcament de Montcada i Reixac

Un incendi ha calcinat aquest dimecres a la matinada entre vuit i nou caravanes i autocaravanes i ha afectat 30 vehicles més estacionats en un aparcament de Montcada i Reixac, situat al carrer de Can Milans, prop del punt quilomètric 13 de la C-17.

Segons els Bombers de la Generalitat, el foc ha començat a la mitjanit i quan han arribat al lloc s'han trobat amb una columna de fum negre i el foc completament desenvolupat. Finalment, han extingit les flames al voltant d'una hora i mitja més tard.

Durant l'incendi, s'han produït algunes explosions causades per les bombones de càmping gas dels vehicles. En el moment dels fets, no hi havia cap persona a l'aparcament.

Fins al lloc s'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del cos com a mesura preventiva.