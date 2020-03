Els Mossos desmunten la coartada de l'escopeter identificat per lesionar Roger Español a l'ull l'1-O

L'informe dels Mossos d'Esquadra que ha certificat la identitat de l'escopeter que va ferir Roger Español a l'ull d'una pilota de goma a la zona de l'Escola Ramon Llull l'1 d'octubre del 2017 –que avala la pericial identificant el policia que ja va aportar a l'estiu el centre per a la defensa dels Drets Humans Irídia– desmunta la coartada que va fer servir aquest policia per desvincular-se de les lesions i alhora fa trontollar la tesi mantinguda per la resta d'escopeters també investigats en aquest cas. Aquests agents sempre han defensat que mentre eren al carrer Sardenya de Barcelona –el punt on va caure lesionat Español– van anar canviant de posició. En concret, l'agent que va disparar la pilota de goma a Español es va situar a la dreta del carrer, just en el punt contrari on el situa l'informe policial. Segons el seguiment dels moviments que li han fet els pèrits, l'escopeter va estar sempre a l'esquerra de la calçada.

De fet, l'informe avala la tesi de la defensa d'Español que assegura que el policia, tal com va avançar l'ARA, va disparar en diferents moments contra el grup on era Español. Les imatges analitzades pels Mossos indiquen que l'escopeter va disparar un primer tret –no es concreta si una salva d'avís o un projectil– contra Español després que aquest xutés un objecte cap a la línia policial. Després el policia va seguir el mateix recorregut que feia Español cap a la vorera esquerra del carrer i va tornar a disparar la pilota de goma que li va impactar a l'ull després de rebotar a terra.

Un tret anterior

La defensa d'Español, que exerceix l'advocada d'Irídia Anaïs Franquesa, encara afegeix un tercer tret, anterior a aquests dos, que hauria tingut lloc en el primer moment que Español es va trobar amb la línia policial al carrer Sardenya i que no s'inclou en el seguiment efectuat pels Mossos d'Esquadra. En aquest cas, l'informe aportat per Irídia tampoc va poder aclarir si es tractava d'una detonació d'avís o d'un projectil policial.

En la seva declaració judicial, l'agent va dir que el protocol prohibeix "apuntar a algú" en concret i va justificar que havien disparat contra "la massa" de persones mentre "es retiraven" per protegir-se dels objectes que els llançaven. Aquest dilluns ni la Fiscalia ni la defensa de l'escopeter s'han presentat a la vista. El jutge encara té pendent de resoldre si investiga el superior directe d'aquest policia que va ordenar que els agents seguissin disparant quan Español ja havia caigut a terra per l'impacte de la pilota, tal com va demanar la seva advocada.

Nou policia investigat

Aquest dilluns també ha declarat el cap de nucli al capdavant de l'operatiu al CAP Guinardó, on van resultar ferits 15 votants. El jutge va arxivar provisionalment la causa perquè no es podia determinar l'agent responsable de les lesions, però l'Audiència de Barcelona va ordenar reobrir-la. Segons les fonts consultades, el comandament ha assegurat que van avisar abans de carregar, però ha admès que no va intentar una mediació amb els ciutadans perquè va entendre que no valia la pena.