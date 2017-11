El jutge que investiga les càrregues policials de l'1-O ofereix a tots els ferits denunciar els fets

El jutge que investiga les càrregues policials de l'1-O ha demanat que s'ofereixi a tots els ferits la possibilitat de denunciar els fets. La fiscalia havia sol·licitat que només s'actués en les més de 230 denúncies que ja s'han presentat, i deixava així al marge uns 50 informes de lesions que de moment no s'han denunciat. Però el titular del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha decidit que s'ha de contactar amb aquests més de 50 casos per saber si els ferits tenen la voluntat de denunciar les lesions.

En una interlocutòria, el magistrat ha recordat que els casos de lesions que no necessiten tractament mèdic o quirúrgic només es poden investigar si hi ha una denúncia de la persona perjudicada o del seu representant legal. En la causa oberta per les càrregues policials de l'1-O hi consten més de 230 denúncies i uns 50 informes de lesions no denunciats. Per això, el jutge ha considerat que "és necessari conèixer" si totes les persones afectades volen denunciar els fets, perquè si es presenten noves denúncies, una vegada s'han resolt les ja formulades, es duplicarien les actuacions.

En concret, ha demanat convocar aquests més de 50 ferits al jutjat, o que la policia contacti amb ells per saber si tenen la intenció de presentar denúncia per les lesions. El magistrat ha afegit que, com que hi ha "una evidentíssima polèmica social" sobre les càrregues policials de l'1-O, tots els passos s'han de fer "amb una sòlida base de raonament". També ha destacat que en aquesta causa, oberta per una denúncia de la Generalitat i que acumula querelles posteriors, els fets excedeixen les lesions i s'inclouen delictes contra la integritat moral, de danys, coaccions i desordres públics, entre d'altres.

Per tot plegat, el jutge ha desestimat la petició de la fiscalia, que sol·licitava que només s'actués en els casos denunciats. En paral·lel, en aquesta mateixa causa, el titular del jutjat d'instrucció número 7 ha reclamat a la Policia Nacional que identifiqui els agents que van actuar en cadascuna de les intervencions que es van dur a terme l'1-O a Barcelona per impedir el referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.