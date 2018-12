La ciència no pot garantir que menjar all redueixi el risc de càncer

L'all és un ingredient arrelat en la dieta mediterrània i considerat sovint en la saviesa popular com un remei natural i preventiu per a algunes malalties com el càncer. L'evidència científica, però, qüestiona aquest vincle entre el consum d'all i la reducció del risc de patir tumors, segons una avaluació de Nutrimedia, un projecte de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). "Amb les proves disponibles no es pot afirmar ni negar que l'all tingui un efecte protector", assenyala en en un comunicat. Per tant, la resposta a aquesta creença és incerta, tot i que no es descarta el seu possible lligam.

"Cal fer assajos clínics rigorosos per determinar el veritable efecte de la ingestió d'all", defensa Nutrimedia, que posa en dubte la "confiança" dels estudis "observacionals" que vinculen el consum d'all i el menor risc d'alguns tipus de càncer com el de còlon o el de pròstata.

"L'abundància de missatges que vinculen el consum de determinats aliments i substàncies amb la reducció del risc de càncer és font de confusió per al públic", explica l'estudi, en què han participat el Centre Cochrane Iberoamericà i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). El risc de patir càncer, una malaltia amb 8,1 milions de casos nous el 2018 segons l'OMS, es deu a múltiples factors, tant genètics com mediambientals i d'estil de vida. Per això, argumenta Nutrimedia, "la dieta hi té un paper important" i uns hàbits alimentaris saludables "podrien prevenir al voltant d'un terç dels casos de càncer".