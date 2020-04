El doctor Trilla recomana molta prudència abans de relaxar el confinament: les claus del dia, amb Antoni Bassas (06/04/2020)

Bon dia des de l'ARA. Dilluns, 6 d’abril del 2020. Avui i demà seran dies amb força núvols i fins i tot s'arribaran a escapar algunes pluges minses a Ponent i a les Terres de l'Ebre. A partir de dimecres farà més sol i, molt lentament, la temperatura començarà a superar els 20 graus en més comarques.

Aquesta és la foto de portada de l'ARA: el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, celebrant la missa de Diumenge de Rams en una catedral buida.

1. Avui fa un mes que va morir la primera víctima de coronavirus a Catalunya.

En aquest mes han mort 2.760 persones i en les últimes 24 hores han mort 123 persones, la xifra de víctimes més baixa des del 24 de març.

A més, en l'últim dia s'han hagut d'ingressar a la UCI 27 pacients, i cal remuntar-se fins al 19 de març per trobar una estadística millor.

A Espanya comencem la setmana amb un total de 12.600 morts durant la pandèmia.

2. Si sembla que estem arribant al pic de contagis, ¿ja podem començar a fer vida normal? Recordem que dissabte Pedro Sánchez va dir que, d'avui en vuit –dilluns que ve–, s'aixecarà el confinament dur. Pedro Sánchez comença a pensar en la desescalada.

Doncs bé, hem entrevistat un dels epidemiòlegs que consulten els governs català i espanyol, el Dr. Antoni Trilla. Ha declarat a l'ARA que ell seria molt prudent: “Portem molt temps amb molt sacrifici. El sistema sanitari està aguantant, però no estem molt relaxats i jo seria una mica prudent a l’hora de desescalar alguna de les mesures, perquè podríem retrocedir massa temps i això suposaria un cop moral molt important. Per tant, ja veurem com evolucionen les xifres, com evoluciona el sistema i quines decisions prenen els responsables polítics en aquest sentit”. Trobareu tota l'entrevista amb Trilla a la web de l'ARA aquest matí.

Mentrestant Sánchez ha demanat a totes les comunitats una llista d'espais públics i privats on sigui possible acollir persones amb covid-19 però sense símptomes, com ara hotels i palaus de congressos. Seria una manera d'evitar la propagació de la malaltia entre les famílies, i s'hi allotjarien només les persones que "ho desitgin".

3. La nostra corresponsal a Brussel·les, J úlia Manresa, ha entrevistat el portaveu del Parlament europeu, el català Jaume Duch, que ha admès que no té cap sentit que productes bàsics sanitaris només es produeixin a la Xina –com les mascaretes– i que la UE ha de ser autosuficient en coses imprescindibles.

4. I Xavier Grau ha entrevistat Matías Carnero, president del comitè d'empresa de SEAT, que diu que veu a venir la tempesta perfecta: "Estem preocupats perquè, en el fons, el que produïm a Seat no és de primera necessitat. La persona que es vulgui comprar un cotxe s'ho pensarà dues vegades. Si sumes el fet de fabricar menys, l'electrificació, les quotes de CO₂ i les multes que haurem de pagar aquest any, al voltant de 400 milions, per saltar-nos els límits d'emissions..."

I ja que parlem d'economia, la vicepresidenta espanyola Nadia Calviño ha dit a La Sexta que el govern espanyol treballa en pagar un ingrés mínim vital per a la població i que el posaran en marxa durant aquesta legislatura.

5. El premier britànic, Boris Johnson, ha estat ingressat aquesta matinada en un hospital com a mesura de precaució. Segons Downing Street, no és que estigui greu sinó que després de 10 dies, els símptomes no li remeten. La notícia es va saber minuts després que la reina Elisabet II adrecés un missatge als britànics als països de la Commonwealth, d'on és cap de l'estat: "Junts ens enfrontarem a aquesta malaltia i us vull assegurar que si en mantenim units i ferms ho superarem. Espero que ens els pròxims anys tothom sigui capaç d'estar orgullós de com va respondre a aquest desafiament. I els que vindran darrere nostre diran que els britànics d'aquesta generació van ser tan forts com qualsevol. Els atributs de l'autodisciplina, la determinació tranquil·la i benhumorada i el sentit de companyonia segueixen caracteritzant aquest país".

6. En política, Junqueras va fort. La seva defensa ha presentat aquest diumenge una querella per amenaces, coaccions i usurpació de funcions contra el Tribunal Suprem per la seva advertència contra les juntes de tractament que havien de decidir si posaven en llibertat els presos polítics per passar el confinament a casa.

7. Tinc entrades de teatre o concerts per als pròxims mesos: i ara què? Les sales i els promotors tornen els diners dels espectacles cancel·lats, però busquen la manera d'ajornar-los i reprogramar-los perquè no hi hagi devolucions massives. Ho expliquen la Núria Juanico i el Xavier Cervantes.

8. Acabem amb la contraportada que firma avui la Carme Colomina: parla de com tots hem fet un curs accelerat de connectar-nos per les pantalles amb la família o a la feina. Diu que la Unió Europea debat com es pot construir un model tecnològic que no suposi haver d'escollir entre el capitalisme de Silicon Valley, que acumula informació social en mans privades per a beneficis lucratius, o el sistema xinès, que les concentra en mans de l'estat per imposar un control social, un món d'aplis espia i drons termòmetre. L'accés a les dades serà la pròxima gran confrontació transatlàntica.

Gràcies per seguir les claus del matí i que tingueu un bon dia