Nissan tanca les plantes a Catalunya i acomiada 3.000 treballadors: les claus del vespre amb Antoni Bassas (28/05/2020)

Bona nit des de l'ARA. Així acaba aquest dijous, 28 de maig del 2020.

1. Els treballadors de Nissan han començat a cremar pneumàtics aquest matí, així que des del Japó ha arribat la notícia que Nissan tancarà les seves plantes de producció a Catalunya al desembre. Un grup treballadors dels que eren a la planta de la Zona Franca han enfilat cap a la ronda Litoral i han tallat la circulació.

Nissan dona feina a Catalunya a més de 3.300 persones i té plantes a la Zona Franca, a Montcada i Reixac i a Sant Andreu de la Barca.

Els representants del comitè d'empresa, malgrat la mala notícia, han anunciat que això "no és el final sinó el principi", ja que consideren que la planta podria tenir viabilitat.

El pes de Nissan a Catalunya: un 1,3% del PIB i un 2,6% de l'ocupació.

2. Ahir el vicepresident Pablo Iglesias va acusar el PP de "cridar a la insubordinació" de la Guàrdia Civil i aquest dijous Pablo Iglesias ha anat més enllà i ha acusat Vox de "voler un cop d'estat" a Espanya però no atrevir-se a tirar-lo endavant.

3. La proposta d'avenç en el desconfinament que la conselleria de Salut traslladarà al govern espanyol manté, finalment, la regió de Lleida a la fase 1. En aquesta zona s'hi ha detectat un augment de casos que es vincula en part a l'activitat en escorxadors i plantes de processament i a la celebració d'una festa d'aniversari amb una vintena de contagis.

La conselleria sí que ha plantejat el pas a la fase 2 de la Catalunya Central, Girona i les àrees bàsiques del Garraf i l'Alt Penedès de cara a dilluns que ve. I també la unificació de la regió de la ciutat de Barcelona i les dues àrees metropolitanes, que estan totes a la fase 1.

Fonts de Salut Pública consultades per l'ARA atribuïen l'increment de casos detectat a Ponent a l'augment de la capacitat diagnòstica, que ha permès detectar cadenes de transmissió que ja portaven setmanes actives en poblacions com Balaguer, Cervera, Mollerussa, Tàrrega i, sobretot, a la ciutat de Lleida.

4. Avui hem entrevistat el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet. Fins a l'esclat de la pandèmia, Creu Roja Catalunya atenia al voltant de 400.000 persones, de les quals 100.000 requerien ajuda de primera necessitat. En aquests moments, el segon grup, les persones amb necessitats bàsiques, s'ha doblat, i el president de Creu Roja Catalunya no descarta que segueixi creixent.

Josep Quitet: “Hem entrat a la segona fase prerecuperació de dir que ja som al tema social. Ara Creu Roja i organitzacions socials volem ser els respiradors de les persones amb les UCI socials. Hem passat a l'emergència sanitària estabilitzada i ara els nostres esforços se centren en el segons sectors, en donar oxigen a les persones que estan a la UCI social i a les quals hem d'intentar recuperar com més aviat millor”.

5. La crisi del coronavirus va deixar en suspens el judici al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Un cop l'emergència sanitària deixa pas a la recuperació d'una relativa normalitat, l'Audiència Nacional ha acordat la represa del judici. Serà el 8 de juny, quan la Fiscalia exposarà les seves conclusions definitives. Finalment acusarà Trapero per sedició, però oferirà com a alternativa la desobediència, que no implica presó, tal com va avançar a l'ARA el periodista Ernesto Ekaizer abans que es decretés l'estat d'alarma. La proposta del tribunal és que les defenses i els acusats participin per videoconferència des d'un òrgan judicial de Barcelona i caldrà veure si ho accepten.

6. En un comunicat conjunt, els caps de la diplomàcia dels Estats Units, el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i França alerten la Xina del perill que suposa per a la llibertat i la prosperitat de Hong Kong l'aprovació d'una nova llei de seguretat sobre l'excolònia britànica , que mina el principi d' Un país, dos sistemes, que impera des del 1997, quan Londres va retornar la ciutat a Pequín. "Ens preocupa que l'acció aguditzi les divisions a la societat de Hong Kong. La llei no fa res per construir la comprensió mútua i fomentar la reconciliació".

7. I als esports la Lliga de Futbol Professional ha pactat amb Mediapro fer arribar de franc els partits de Primera i de Segona Divisió a les residències d'avis. El servei s'oferirà a través de LaLigaTVBar, el canal destinat a hostaleria i establiments públics que opera Mediapro. Aquest acord permetrà a les residències sol·licitar el servei a través dels diferents operadors de telecomunicacions que ofereixen aquest canal.

Demà a la tarda s'escaparan xàfecs i tempestes en força comarques prelitorals i de la Catalunya Central, però en general el cap de setmana farà molt de sol. Aquest divendres serà més estiuenc, però els set dies vinents la calor serà només moderada

8. ¿Com s'albira el cap de setmana?

Fins aquí les claus del vespre. Demà a quarts de nou, les claus del matí. Bona nit i que descansin.