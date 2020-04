Cada persona encomanada infecta una persona o menys de mitjana a Espanya, i Toni Clapés torna a la ràdio: les claus del vespre amb Antoni Bassas (03-04-2020)

Bona nit des de l’ARA. Les notícies al final d’aquest divendres 3 d’abril del 2020. ¿El cap de setmana (per no oblidar el concepte), com el tenim? Amb un temps tranquil, demà sense núvols i diumenge amb un cel més variable, sobretot al sud. Nits fredes per ser principis d'abril, però temperatures molt agradables al centre del dia. Dilluns reapareixeran alguns xàfecs.

1. Espanya suma 932 morts i la xifra de víctimes mortals arriba a 10.935. A Catalunya ara hi ha 1.408 persones a l'UCI.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que quatre sanitaris han mort pel covid-19 a Catalunya.

Amb les noves dades a la mà, cada persona contagiada infecta una persona o menys de mitjana. La dada té molta importància perquè arriba en un moment en què el govern espanyol es planteja una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Si es volgués allargar s'hauria de decidir els pròxims dies, i l'estabilització de les dades afavoreix la possibilitat que l'estat d'alarma es prorrogui però amb modificacions en les restriccions.

2. Hem entrevistat Sònia Miravet, metge de família a Martorell, que assegura: "Ens trobarem amb molts dols, i alguns seran patològics i s'allargaran més perquè les morts estan sent traumàtiques".

Sobre la recomanació de l'ús de les mascaretes quan sortim al carrer, la doctora Miravet ha avisat que, tot i que és un bon recurs, des de l'atenció primària continuen recomanant la higiene de mans i el manteniment de la distància de metre i mig o dos. I ha afegit: "No em sembla una imprudència entrar en un supermercat sense mascareta, el més important és la neteja de mans".

3. Les classes no s'aturen a les universitats i durant els mesos d'abril i maig, i depenent de l'evolució de la pandèmia, l'activitat lectiva es farà de manera virtual. Així ho han acordat els rectors, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i el president de la Generalitat, Quim Torra.

4. El cap de Protecció Civil a Itàlia creu que el confinament durarà almenys fins al 2 de maig i que la represa gradual de les activitats es podria allargar fins al 16. De moment, el govern l'ha allargat fins al 13 d'abril. Els italians encara s'hauran de quedar a casa "moltes setmanes", i el coronavirus "canviarà l’enfocament dels contactes humans i interpersonals": "Haurem de mantenir la distància durant un cert temps".

5. Les autoritats de Wuhan han advertit la població que eviti sortir de casa i que mantingui les mesures de prevenció. Les mesures de confinament s'aixecaran el 8 d'abril.

Durant l'última setmana els habitants de Wuhan han pogut sortir al carrer a passejar o a comprar. La ciutat es prepara per a la tornada a la feina i la reobertura total de les comunicacions, i ja s'hi permet l'arribada de viatgers.

6. I avui podem acabar amb una molt bona notícia. Un dels més grans radiofonistes del país, Toni Clapés, ha tornat a parlar per la ràdio al seu programa, el Versió RAC1, que dirigirà i presentarà de nou dilluns que ve.

En Clapés ha superat un linfoma que li van diagnosticar al setembre i avui ha sigut un goig tornar-lo a escoltar amb un to, per cert, molt més positiu del que ja és llegendari en ell. Moltes felicitats al Toni i la seva dona, Marta Romagosa.

Gràcies per seguir les claus del vespre. Bona nit i que descanseu.