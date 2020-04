Més de 9.000 morts a Espanya, i a Catalunya un 20% de les víctimes provenen de residències de gent gran: les claus del vespre amb Antoni Bassas (01-04-2020)

Bona nit des de l’ARA. Cop d’ull a les notícies d’aquest dimecres, 1 d’abril del 2020. Avui ens deien des de la Cerdanya que hauria estat una molt bona Setmana Santa d’esquí. Sens dubte amb les nevades tardanes i el fred d'hivern d'aquest inici d'abril. Les pluges avui han acumulat més de 100 l/m2 a les Terres de l'Ebre. Demà a partir del migdia la borrasca anirà marxant, divendres tornarà a sortir el sol i la temperatura començarà a pujar.

1. Espanya suma més de 100.000 casos de coronavirus. I avui s’han comptat 9.053 persones mortes. A les últimes 24 hores han mort a Espanya 864 persones.

2. On tenim un problema molt greu és a les residències de gent gran. Almenys 362 persones han mort en residències de Catalunya a conseqüència del coronavirus. Ho ha confirmat el Govern. D'aquesta manera, del total de morts a Catalunya amb coronavirus pràcticament un 20% prové de residències.

També hi ha més de 3.184 professionals que treballen en el sector de les residències aïllats per contagis (dels més de 75.000 que hi ha a Catalunya).

Fins ara, Catalunya no comptava les persones grans mortes de les residències al recompte general, perquè les residències d'avis no es consideren centres sanitaris). Tot i això, Salut matisa que moltes de les persones grans malaltes acaben derivades als centres sanitaris i que, per tant, la majoria de defuncions, diuen, estarien comptabilitzades, tot i que no concreten quantes.

3. Avui hem entrevistat la doctora Anna Carreras, pneumòloga i cap d’urgències de l’Hospital de Can Ruti, a Badalona. Ella va atendre la primera víctima mortal de Catalunya el 6 de març. Diu que han fet una masterclass en 15 dies", i sobre l’edat dels malalts crítics ha puntualitzat: “Tenim 90 malalts a l'UCI i la mitjana d’edat és inferior als 50 anys, la majoria tenen entre 40 i 50 anys i escaig". La doctora ha afegit que la biblioteca, el cel obert, la sala on es feien els assajos... s’han transformat per acollir llits. “Hem fet com els xinesos, hem duplicat i triplicat els espais, perquè el problema fonamental són els malalts crítics".

4. Deuen recordar aquells respiradors 3D. Els fabricants estan esperant l’autorització final de l’Agència Espanyola del Medicament per demà mateix, i a la tarda ja estarien a disposició dels pacients, i divendres ja hi hauria respiradors 3D en cinc grans hospitals catalans.

5. Entre els efectes econòmics de la pandèmia, aquest: Marc Castells, alcalde d'Igualada, ha comparegut aquest dimecres al costat de la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, confinada a Igualada. Tots dos s'han mostrat "decebuts" perquè després d'analitzar el decret del govern espanyol publicat al BOE han vist que no resol totes les situacions dels treballadors no essencials que viuen a la conca d'Òdena però que treballen fora, ni la dels treballadors de fora de la conca però que treballen a dins. "El BOE no recull les peticions del territori. Hi ha molts treballadors que han cobrat el sou fins al dia 13 de març, i la resta del mes no l'han cobrat". Això és el que passa quan es recentralitza.

6. I, per cert, demà tindrem notícies d'Europa: uns fons de subsidis comunitaris per mantenir la feina durant la crisi del coronavirus. Com es mobilitzarien fins a 100.000 milions d'euros. Les empreses continuarien mantenint els treballadors en plantilla encara que hi hagi menys feina i, quan no n'hi hagi, poden rebre formació que beneficiaria també la mateixa empresa, diuen a Brussel·les.

7. Dos noms propis: el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dimecres que ha donat negatiu en el segon test sobre el coronavirus a què s'ha sotmès, o sigui que l’ha superat. Ha rebut l’alta, però continuarà confinat a Canonges.

Avui m'han dit que estava curat de la #Covid19. Vull agrair el suport i els ànims rebuts aquests dies. El meu pensament és per als que lluiten per sortir-se'n i per tots aquells que no se n'han sortit i per les seves famílies pic.twitter.com/BToXmbI0Ol — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) April 1, 2020

I el príncep Carles d’Anglaterra ha enviat un missatge gravat per confirmar que només ha tingut símptomes lleus. Continua aïllat i mantenint la distància social recomanada.

8. La UEFA ha suspès tots els partits de les competicions europees, tant de la Champions com de la UEFA Europa League, fins a nou avís, per la crisi del coronavirus. Ha prioritzat poder acabar les grans lligues, treballant amb la idea de poder tenir els primers partits ja aquest juny, però es dona gairebé per fet que serien partits sense espectadors. La UEFA, de fet, ja treballa en projectes de calendari on es podrien veure partits de Lliga d’aquesta temporada al setembre, cosa que obligaria a escurçar la temporada 2020/21. Els partits que queden de la Champions es jugarien a partir del juny, amb la final possiblement a l'agost.

l Wimbledon ha confirmat la seva suspensió. No hi haurà edició el 2020. El torneig tenia contractada una assegurança en cas de pandèmia i mantindrà bona part dels ingressos. El torneig de tenis de Wimbledon només s'havia cancel·lat fins ara amb motiu de les dues guerres mundials.