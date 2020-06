PSOE, PP i Vox impedeixen que el Congrés investigui Joan Carles de Borbó i el TC rebutja suspendre la condemna dels presos polítics: les claus del vespre amb Antoni Bassas (16/06/2020)

Bona nit des de l'ARA. Passem comptes a aquest dimarts, 16 de juny del 2020.

1. El Tribunal Constitucional ha rebutjat suspendre la condemna dels presos polítics mentre resol el recurs d'empara contra la sentència del Procés. L'alt tribunal considera que no pot deixar en suspens les condemnes perquè són superiors a cinc anys de presó (van de nou a tretze), el límit temporal que, segons argumenta el Constitucional, estableix la doctrina per prendre aquest tipus de mesures.

Tant Jordi Cuixart com Jordi Sànchez, que són els que porten més temps empresonats, des del 16 d'octubre del 2017, han carregat a través de Twitter contra el Constitucional.

Com el 2010, el TC mai falla. Seguirem fent de la repressió la millor palanca de lluita per l'autodeterminació i les llibertats. Visca Catalunya lliure! https://t.co/WfxVZOe8lQ — Jordi Cuixart (@jcuixart) June 16, 2020

Avui fa 32 mesos del meu empresonament. 974 dies de presó són prous per saber que el Constitucional no decretarà la nostra llibertat. El TC també se’n riu de Nacions Unides i d’Amnistia Internacional. La nova normalitat resta molt lluny de ser la d’un estat democràtic i de dret. pic.twitter.com/NjhrTZMREa — Jordi Sànchez (@jordialapreso) June 16, 2020

2. I ja que parlem de tribunals, la defensa del major Trapero ha presentat avui les seves conclusions. Olga Tubau ha sigut molt crítica amb el paper de la Fiscalia: “El major Trapero fa una cosa que va més enllà, se'n va al Palau de la Generalitat i demana expressament als responsables polítics que desconvoquin. Això és un acte claríssim d'obediència al mandat i crec que polvoritza la sedició i la desobediència”.

Ha apuntat que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen un "interès directe" en la condemna de Trapero perquè veurien "restablerta" la seva imatge. En el fons, però, com ja havia fet al Suprem Xavier Melero, l'advocat de Joaquim Forn, ha assenyalat que "probablement va ser un fracàs polític del qual es fa responsable als cossos policials".

Recordem que avui, Ernesto Ekaizer assegurava que el tribunal es decantarà, probablement, per una condemna per desobediència.

3. I, parlant de gent investigada, Joan Carles de Borbó. El PSOE, el PP i Vox han tornat a vetar aquest dimarts la creació d'una comissió d'investigació al Congrés sobre la casa reial espanyola. És la tercera vegada que ho fan aquest 2020. Aquest cop, però, és el primer que ho bloquegen des que la Fiscalia del Suprem va decidir a principis de mes investigar Joan Carles I per les obres de l'AVE a la Meca. La decisió de frenar la comissió d'investigació s'ha pres avui en la reunió de la mesa del Congrés, però ahir els lletrats ja havien aplanat el terreny perquè els socialistes, els populars i els d'ultradreta reaccionessin així. Els juristes van emetre un informe en què s'oposaven als criteris de la Fiscalia. Els socialistes s'han agafat a l'informe dels lletrats per justificar la seva decisió i han al·legat que "sempre" els fan cas i que el Congrés ha de "controlar" l'acció del govern espanyol i no "de la Corona, la casa reial o el rei emèrit". "Res més a afegir", ha conclòs. Cayetana Álvarez de Toledo (PP) ha assegurat que tot plegat era un intent de derrocar la monarquia que té com a origen el "nacionalisme radical català".

4. Demà el ministeri de Sanitat anunciarà si permet el pas de Barcelona i Lleida a la fase tres aquest dijous. El Govern ja està preparant la regulació pròpia de Catalunya, a partir d'aleshores.

La consellera Budó assegura: “Nosaltres, com a Govern, hem considerat que tan bon punt tot el país estigui en fase 3 passarem immediatament a aquesta nova etapa per poder marcar el marc regulatori i no haver d'esperar que finalitzi l'estat d'alarma".

5. El nombre de persones ingressades en una UCI a Catalunya per coronavirus és 79, tres menys que ahir. Des de l'inici de la crisi sanitària han passat per la unitat de cures intensives dels hospitals catalans 4.116 persones i s'han comptabilitzat un total de 39.086 altes hospitalàries. Els morts són 12.469 (més dotze, en relació a ahir).

6. Pel que fa als sis mossos que van agredir i vexar un detingut a Sant Feliu Sasserra i que continuen al cos, el cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, ha enviat una carta a la plantilla: "Sé que quan vau sentir la gravació vau sentir també vergonya i indignació per una conducta que no ens representa”.

Sobre la decisió de canviar de destí els agents implicats, fonts dels Mossos apunten que això es va acordar des de la direcció general –la part política– quan es va difondre l'àudio i que hi havia altres opcions disciplinàries, com ara suspendre els policies de les seves funcions. Amb el canvi de destí es preveu que els agents facin tasques de despatx, sense contacte amb la ciutadania, segons les mateixes fonts.

7. ¿Continuaran demà les pluges i la fresqueta, Miquel Bernis? Demà les tempestes es concentraran a la tarda en comarques de Girona i punts del Vallès i del Maresme, però dijous i divendres tornarà a ploure en molts indrets. La nit serà molt fresca i la calor no tornarà fins al cap de setmana.

