El Clínic ja té un gran hospital de campanya a l'INEFC per si l'hotel medicalitzat li queda petit

No hi va haver manera de trobar un poliesportiu municipal que quedés prou a prop de l'Hospital Clínic de Barcelona per muntar-hi les instal·lacions per a pacients de covid-19 com s'ha fet per a la Vall d'Hebron, Sant Pau i l'Hospital del Mar. Per això, la primera opció va ser medicalitzar tan ràpid com fos possible l'Hotel Catalonia, a la plaça Espanya, que té 300 habitacions i dues plantes amb canalitzacions d'oxigen per als que estiguin més greus. I que continua sent l'aposta forta de l'hospital. Actualment, està a la meitat de la seva capacitat i si calguessin més llits des d'avui ja està disponible el gran centre de campanya a les instal·lacions de l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC), a Montjuïc, amb 252 llits, que, si tot anés bé, l'hospital podria arribar a no necessitar.

En total, les quatre instal·lacions esportives transformades en extensions d'hospitals a Barcelona n'ofereixen ara més de 550. L'operatiu està coordinat des de l'oficina tècnica que s'ha instal·lat al parc sanitari Pere Virgili, des d'on treballen Bombers de Barcelona, tècnics municipals i professionals del sistema d'emergències. Metges Sense Fronteres ha participat també en el disseny dels espais per aportar expertesa a l'hora de dissenyar els circuits que separen les zones amb contagiats de les que queden lliures de virus.

La regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha visitat avui les instal·lacions de l'INEFC, ha remarcat que ja està tot a punt per si és necessari "drenar" més pacients del Clínic i ha elogiat que la transformació de l'espai s'ha fet en menys de deu dies. "Vam veure que era molt important anticipar-nos al col·lapse i poder ampliar els llits hospitalaris", ha remarcat, i ha apuntat "l'orgull" que suposa aquesta anticipació per a la ciutat i haver evitat, de moment, l'amenaça de col·lapse.

En nom del Clínic, Faust Feu, que ha coordinat el dispositiu, ha remarcat el poc temps amb què s'ha aconseguit posar en marxa el pavelló i ha detallat que l'hospital havia fet una aposta important per l'hotel Catalonia Plaza, que s'ha medicalitzat per poder atendre pacients de la mateixa manera que a les sales del mateix Clínic. Ha remarcat, en aquest sentit, que la primera opció seguirà sent l'hotel i que si s'omple serà quan es farà servir el nou pavelló. "Si és necessari, vindrem aquí, però la primera opció és omplir l'hotel de la plaça Espanya", ha resumit. Feu ha reconegut que ara per ara no es pot saber si l'espai serà necessari en un futur i que cal tenir els dispositius preparats: "Esperem que no calgui utilitzar-lo mai".

El nou recinte podria servir, també, per si fes falta allotjar persones de residències de gent gran. El consistori, de fet, fa dies que defensa que cal fer trasllats massius i que ofereix espais com els pavellons. El govern municipal remarca que de moment hi ha moltes places disponibles als pavellons i que no es planteja crear més hospitals de campanya. Tarafa no ha descartat, això sí, donar-los usos que no siguin estrictament l'ampliació d'hospitals en funció de com evolucioni l'epidèmia. La previsió, amb tot, és que les ampliacions puguin anar concentrant tots els pacients de coronavirus i permetre que els centres sanitaris recuperin de manera progressiva l'activitat habitual.