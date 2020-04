El Col·legi de Metges torna a denunciar el curandero Josep Pàmies: ara per haver promogut un medicament contra el covid

Els metges tornen plantar cara al pagès i curandero Josep Pàmies, ara per haver promocionat un suposat medicament contra el coronavirus. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha presentat una nova denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Pàmies, que no té cap titulació sanitària validada, i contra la cooperativa Dolça Revolució per un delicte contra la salut pública i un delicte de publicitat enganyosa, els quals haurien estat comesos –segons apunta el Consell– amb l'agreujant del context de la greu emergència sanitària i situació d'excepcionalitat a causa de la pandèmia de covid-19.

En un comunicat, el Col·legi de Metges assegura que ha "tingut coneixement, a través de diversos mitjans (xarxes socials, notícies, pàgines web), així com d'un informe recent del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)" que Pàmies està promocionant un producte anomenat Miracle Mineral Solution o MMS, que és en realitat clorit de sodi. Aquest component químic, expliquen els metges, es fa servir "principalment per blanquejar productes tèxtils i en la producció de paper".

Pàmies hauria promocionat una substància fortament oxidant que pot provocar símptomes clínics greus a qui la ingereixi, apunta el Col·legi de Metges

Es tracta, segons el col·legi, d'una substància fortament oxidant que pot provocar símptomes clínics greus a qui la ingereixi. És per això que l'Agència Espanyola del Medicament va ordenar la retirada de tots els exemplars de MMS ja fa cinc anys. "En una situació de greu crisi sanitària i de por generalitzada causades per una malaltia, per a la qual no existeix tractament, el Sr. Josep Pàmies, sense cap titulació sanitària validada ni cap coneixement mèdic, banalitza, a través de la seva web i de les xarxes socials, sobre la covid-19 i sobre la suposada idoneïtat del producte MMS", diu el comunicat.

Denúncies reiterades

No és la primera vegada que Pàmies promociona aquest mateix producte per tractar altres patologies diferents, com ara l'autisme, la leucèmia o el càncer. De fet, el departament de Salut ja l'ha sancionat diverses vegades. El Col·legi de Metges lamenta que, tot i això, aquest pagès i curandero continuï fent promoció d'aquests suposats remeis. De fet, els metges han pogut contrastar que a la pàgina web de Dolça Revolució ell mateix reconeix que "la venda de MMS està prohibida per a ús mèdic, però no com a desinfectant", i incita a comprar-ne.

A més, els metges denuncien que, lluny d'amagar-se, Pàmies també organitza tallers per a l'elaboració casolana d'aquest producte. Concretament, n'ha convocat un públicament per al 25 d’abril.