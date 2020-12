“No ho entenc, hem de comprar tests de covid com si fossin droga”

Per molt que les famílies estiguin reduint els plans que tradicionalment feien per Nadal, són conscients que el fet de retrobar-se amb els seus -que solen pertànyer a bombolles diferents- implica el risc de contagiar o infectar-se de covid-19. I, encara que el departament de Salut i el ministeri de Sanitat han desaconsellat l’ús de proves ràpides com a “passaport” per als àpats familiars, moltes persones han optat per tirar pel dret i muntar-s’ho per fer-se una prova just abans de les dates assenyalades: hi ha famílies que han comprat una caixa de tests d’antígens a través d’un amic que és amic d’un metge, d’altres els han adquirit en una pàgina d’internet o també n’hi ha que els han aconseguit gràcies a la seva empresa. Així mateix, laboratoris com Eldine o ADN Institut han vist com es multiplicaven les cites prèvies per al 23 i 31 de desembre, així com les de després de Sant Esteve, Cap d’Any i Reis.

“Sabem que els tests d’antígens poden donar un fals negatiu, però segur que és millor que ens el fem tots que no pas no fer-ne”, exposa en Quim, un veí de Girona que, des que va començar el curs escolar, va decidir comprar tests d’antígens. Primer, ho va fer per internet i, després, a través d’un metge que és amic d’un conegut seu. “Tots dos ens trobem amb la mateixa situació: tenim la dona embarassada i un altre fill en edat escolar. I ens sentim més tranquils si cada setmana podem fer-nos un test tots”. I ara, amb la mirada posada a les festes, en van parlar amb la família i van acordar comprar una caixa de 25 proves per testar-se abans de retrobar-se. “ No entenc que la Generalitat no ho posi fàcil: hem de comprar tests com si fossin droga”, critica el veí de Girona, que considera que s’haurien de poder adquirir a les farmàcies.

Tests abans de dinar

“Potser un de cada deu dona un resultat fals, però ¿i els positius que sí que es detecten? Pots evitar que una persona contagiï tota la família sense saber-ho”, opina la Georgina, una veïna de les Terres de l’Ebre, que ha aconseguit proves ràpides a través de la seva empresa i tota la família es farà dos tests: un quan arribin al poble i l’altre abans del dinar del 25. “Som quatre germans i els pares, tots de bombolles diferents i que vivim entre Barcelona i les Terres de l’Ebre. Ja ho hem reduït molt i serem només nosaltres, sense tiets ni cosins, i per poc Nadal que quedarà, almenys que sigui el màxim de segur”, argumenta l’empresària.

Unes raons molt semblants a les que dona en Roger de Sabadell, que ha comprat una caixa de tests d’antígens a través d’una pàgina d’internet. “Ens vam assessorar a través d’uns metges per saber quines marques eren més fiables o quin tipus de proves eren les més recomanables”. “Però no volem renunciar a veure’ns, ni tampoc contagiar les persones que estimem”, assenyala.

Tots tres han pagat un preu semblant: entre 10 i 12 euros per prova, comprant una caixa de 20 o 25 unitats. Una quantitat que representa menys de la meitat de la que s’oferta en laboratoris i clíniques privades: entre 30 i 40 euros el d’antígens, i al voltant de 100 euros la PCR.

Precisament, l’opció de pagament és la que ha escollit la família de la Cristina de Blanes, que han demanat hora per fer-se una prova a través de la seva mútua de salut. “L’avi té un càncer terminal, és l’últim Nadal que viurà i que nosaltres viurem amb ell. Ni podem ni volem renunciar a celebrar-lo, però sí que ho volem fer amb tanta seguretat com puguem”, indica.

Però les d’en Quim, la Georgina, en Roger o la Cristina no són les úniques famílies que han optat per fer-se una prova abans de les festes nadalenques. Així es constata per l’increment de sol·licituds d’informació i de demanda de cites per testar-se que han registrat diferents centres com els laboratoris Eldine, ADN Institut i Dr. Ferrer, a més de la mútua Sanitas o el Grup Biomèdic Ascires. “A diferència de la resta de l’any, ara rebem peticions de famílies senceres que volen demanar cita”, indiquen tant des del Grup Biomèdic Ascires com des d’ADN Institut: “Generalment truca una sola persona per demanar cita per a ella, ara truca una persona per demanar-ne per a ella i tres o quatre més”. I posen xifres a l’augment que han detectat: “Ara fem entre 10 i 12 proves diàries i només per al dia 23 ja tenim 41 cites demanades, quan encara queden 15 dies”.

En aquest sentit, la doctora i gerent del laboratori Eldine, Àngels Fortuño, destaca que també estan registrant un increment de sol·licituds per després de les dates assenyalades de Nadal: “Són gent que marxen al poble i quan tornin volen saber si s’han contagiat, o bé d’altres que saben que per Cap d’Any es reuniran uns quants, i volen fer-se una prova el dia 2 o passat Reis”.

Precaució pels falsos negatius

La majoria de centres ofereixen diferents tipus de proves: tests d’antígens i PCR per a les infeccions actives, o els serològics per detectar els anticossos. “Però sempre s’han de seguir les indicacions d’un metge, que és qui recomanarà una prova o una altra en funció de cada cas”, recalca la doctora, que també adverteix que, en pacients asimptomàtics, els d’antígens poden donar falsos negatius i posa un exemple recent: “La setmana passada van venir cinc nois, el metge els va recomanar fer-se una PCR perquè no tenien símptomes i són més fiables que els tests d’antígens. No van voler, perquè costen més diners, i va sortir negatiu -continua la gerent-. Però al cap de quatre dies van tornar i van donar positiu al test. I en aquests dies entre una prova i l’altra, van contagiar amics i familiars perquè el primer els havia sortit negatiu”.

Per aquesta raó, insisteix amb el missatge que també van llançar les autoritats governamentals: “Fer-se un test no és un passaport per reunir-se amb tranquil·litat”. Perquè, a més de falsos negatius, també es pot donar el cas que es faci la prova els primers dies del contagi, quan la càrrega viral és molt baixa i el test no la detecta.

Tot i això, entre els experts hi ha un debat obert i sense consens sobre si s’hauria de promoure que tota la població es testés abans de Nadal per prevenir contagis durant els àpats i trobades familiars