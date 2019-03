La Comunitat de Sant'Egidio i la UFEC obren un nou servei de dutxa per a sensesostre a Barcelona

Cada dilluns, entre dos quarts de vuit i les nou del matí, fins a vuit persones sense llar de Barcelona podran utilitzar el vestuari del Centre Esportiu Municipal de l'Estació del Nord. El conveni que han signat la Comunitat de Sant'Egidio i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha permès obrir un nou servei de dutxa a la capital catalana, on es calcula que fins a 1.200 persones dormen al carrer i unes 600 més viuen en assentaments i infrahabitatges. L'acord, que preveu estendre's a altres equipaments amb el temps, neix amb la voluntat de dignificar la vida de les persones sense llar. El responsable de la Comunitat de Sant'Egidio de Barcelona, Jaume Castro, ha destacat que la mala higiene provoca ''un empitjorament progressiu'' de l'estat d'aquestes persones.

DutxAmiga, el servei de dutxa d'aquest centre esportiu, funcionarà amb cita prèvia cada dilluns. Persones voluntàries donaran als usuaris una bossa amb roba interior, sabó i tovallola i altres productes d'higiene personal. Per tant, és un servei individualitzat que acaba amb un cafè.

Castro ha explicat que actualment a Barcelona hi ha nou llocs on les persones sense sostre es poden dutxar, 4 en espais públics i 5 en privats, a més dels espais dedicats a les persones amb drogodependències. Així, s'ofereixen 263 dutxes per dia, una quantitat que des de la Comunitat de Sant'Egidio es considera insuficient. Castro ha recordat que la "mala higiene" provoca un empitjorament progressiu de la persona, tant en l'àmbit físic com el psicològic, i alerta que l'esperança de vida d'aquestes persones sense llar és 2 anys menys que la mitjana de la població.

El responsable de l'entitat també ha posat de manifest que moltes persones sense sostre tenen una feina precària i que, per tant, tenen necessitat de poder presentar-se de manera "digna" per començar el procés de recuperació. Recorda que la mala presència provoca un "rebuig" i un prejudici que dificulta els itineraris d'integració.

El president de la UFEC, Gerard Esteve, ha destacat que el conveni permet preservar la dignitat de les persones que estan al carrer, ja que podran utilitzar "amb normalitat" un espai no dissenyat exclusivament per al col·lectiu sinó per on passen fins a 6.000 persones cada setmana. Esteve considera que la higiene és "fonamental" per a l'autoestima, però també per la relació d'aquestes persones amb l'entorn.

Esteve també ha destacat els valors com ara la solidaritat o l'empatia, que el converteixen en "el quart pilar" de l'estat del benestar, per poder tenir una societat "saludable". El president de la UFEC ha recalcat que aquest acord ha estat possible sense l'administració ni recursos públics i, per tant, posa de manifest la possibilitat que diferents entitats es posin d'acord per un "bé comú".

La Comunitat de Sant'Egidio ha constatat un augment els últims anys de persones estrangeres que viuen al carrer i que majoritàriament fa poc que ho fan. Per això, considera Castro, són persones que necessiten encara més una "orientació" i un acompanyament per no caure en "un itinerari de deteriorament".