Quatre anys de presó per al conductor que va matar dos motoristes a la N-340 sota els efectes de la cocaïna

El jutjat penal número 1 de Tortosa ha condemnat a quatre anys de presó l'home que va envestir mortalment amb la seva furgoneta, que conduïa sota els efectes de la cocaïna, dos motoristes que circulaven per la N-340 a Amposta el 22 de desembre del 2016. La sentència l'ha considerat culpable de dos delictes d'homicidi per imprudència greu i també contra la seguretat del trànsit. La jutge, finalment, ha aplicat la pena més alta per aquests delictes, tal com van sol·licitar la fiscalia i els familiars d'una de les víctimes. Ha recordat que el condemnat té la responsabilitat plena dels fets, de l'actitud irrespectuosa que va mostrar cap a les víctimes després de l'accident i del consum de cocaïna poc abans de posar-se al voltant.

El tribunal ha considerat provat que, fruit de la influència de la droga, va envair el carril contrari per on circulaven correctament els joves de 15 i 18 anys amb moto, que no van poder fer res per evitar l'impacte. La família d'una de les víctimes, que demanava cinc anys de presó per conducció temerària, ha anunciat que recorrerà la sentència.