El contagi del covid-19 per contacte amb l'aigua és "molt poc probable" en platges i piscines

La infecció per coronavirus per contacte amb l'aigua és "molt poc probable" en piscines i platges. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat sis investigadors del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en un informe difós aquest dijous, el mateix dia en què Barcelona ha anunciat que, en 24 hores, reobrirà les platges per fer-hi esport en la franja de matí. "En activitats recreatives, la infecció per SARS-CoV-2 per contacte amb l’aigua de condicions estàndards per al bany és molt poc probable", afirmen des del CSIC, si bé alerten que l'ús d'espais com els estudiats "generalment impliquen una pèrdua de les mesures recomanades de distanciament social".

En l'informe s'afirma que en piscines i espais de spa "l’ús d'agents desinfectants" ja utilitzats habitualment "hauria de ser suficient per a la inactivació de virus", i s'afegeix que els aerosols generats en un balneari o en una instal·lació d’aigües medicinals tindran les mateixes característiques de desinfecció que les aigües de bany. D'altra banda, en les instal·lacions en què hi ha temperatures elevades, com les saunes i els banys de vapor, s’espera que "la supervivència del virus es redueixi", assenyala l'informe.

En el cas del mar, els investigadors assenyalen que "no existeixen dades de la persistència de la SARS-CoV-2" i que, a més, "l’efecte de dilució, així com la presència de sal, són factors que probablement contribueixin a una disminució de la càrrega viral i a la seva inactivació". ¿I la possible prevalença del virus a la sorra present en platges o riberes? "Encara que no existeixen estudis experimentals al respecte, l’acció conjunta de la sal de l’aigua de mar, la radiació ultraviolada solar i l’alta temperatura a què pot arribar la sorra són favorables per a la inactivació dels agents patògens", sentencien els autors de l'informe.

On sí que caldria prendre més precaucions, apunten, és en rius, llacs i gorgs d'aigua dolça i no tractada, on la supervivència del virus "és superior". Són, en aquest sentit, "els mitjans aquàtics més desaconsellables en relació amb altres alternatives".

La principal conclusió de l'informe, però, és que en els espais aquàtics, la "principal via de transmissió" del virus continuen sent les "secrecions respiratòries" que es generen amb els estossecs i els esternuts i el "contacte de persona a persona". "Les aglomeracions que poden donar-se en les piscines i platges, així com els objectes d'ús comú, poden continuar sent un mecanisme de contagi", afirmen. Les altres possibles vies de contagi, tot i que en menor mesura, serien les derivades de la presència de virus en aigües residuals que puguin arribar a masses d'aigua de bany i la supervivència de virus provinents dels banyistes en aigües, sorres i superfícies limítrofes.