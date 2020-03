Sanitat demana a les persones amb símptomes de refredat que no participin a les manifestacions del 8M

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania per no propagar el coronavirus i ha demanat a les persones que tinguin símptomes -tos o febre- que no participin a les manifestacions del 8M. "Aquelles persones que presenten símptomes que no hi assisteixin, que es quedin a casa. Això és essencial", ha subratllat aquest diumenge en una roda de premsa hores abans de que comencin els actes del 8M a tot l'Estat.

El ministeri de Sanitat, però, descarta per ara suspendre esdeveniments multitudinaris com les Falles de València o les processons de Setmana Santa, sobretot després de les mesures que ha pres el govern italià, que impedirà que persones procedents de les zones de risc viatgin a Espanya. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha subratllat que cal prendre mesures "equilibrades", tenint en compte el gran impacte que poden tenir, però ha deixat clar que si Sanitat considera que cal prendre mesures més contundents, "es prendran".

Davant les crítiques del personal sanitari, que en alguns hospitals asseguren estar desbordats pels casos de coronavirus, Simón ha reconegut que en algunes comunitats autònomes -sobretot a Madrid i al País Basc- "hi ha pressió sobre els serveis hospitalaris" però ha assegurat que són casos concrets i que els governs autònomics estan fent esforços per gestionar la situació. Al País Basc, ha destacat el responsable del Centre de Coordinació, hi ha brots associats a peronal sanitari "i això ha generat un estrés afegit".

El ministre de Sanitat ha descartat recórrer a contractacions extraordinàries de metges jubilats per fer front a la crisi sanitària. "A Espanya de moment tenim personal i recursos suficients", ha dit.

Augmenten les víctimes

El govern regional de Madrid ha anunciat aquest diumenge que tres persones més amb coronavirus han mort en les últimes hores a la Comunitat. Es tracta de tres homes de 73, 77 i 88 anys que presentaven patologies prèvies. També al País Basc s'han produït dues morts, dues a Àlaba i una a Biscaia, de tres dones de 92, 88, 87 anys també amb patologies prèvies. A mig matí, el govern aragonès ha notificat un altre decés, el d'un home de 85 anys a Saragossa. Amb aquestes morts s'eleven a 17 les víctimes del coronavirus a Espanya.

En el conjunt de l'Estat ja són 589 els casos confirmats de contagi, segons les dades que ha publicat aquest diumenge el ministeri de Sanitat. La regió és la més afectada pel coronavirus amb 202 casos. Segons el ministeri, hi ha dues comunitats autònomes que preocupen especialment: el País Basc, on s'han registrat 102 casos, i La Rioja, amb 55 casos. Tot i això, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha assegurat que Espanya es manté en la fase de contenció del virus perquè en el conjunt de l'Estat no s'està donant una "transmissió generalitzada". La reunió de la comissió de seguiment del coronavirus del ministeri de Sanitat d'aquest dilluns estarà presidida pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, segons ha anunciat Illa.

Mesures "molt dràstiques" a Itàlia

D'altra banda, el ministre de Sanitat ha avalat les mesures que ha posat en marxa Itàlia per aïllar les zones més afectada pel coronavirus, la regió de Llombardia i 14 províncies més. Segons Illa, són mesures "molt dràstiques" però compten amb el suport del govern espanyol. El ministre ha parlat aquest diumenge amb el seu homòleg italià per telèfon per traslladar-li "el reconeixement i suport a les mesures que estan prenent". Illa ha assegurat que "són mesures molt dràstiques però tinc plena confiança en què són correctes".