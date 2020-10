Saragossa, Osca i Terol, confinades perimetralment per l'elevat nivell de contagis de covid-19 dels últims dies

El govern de l'Aragó ha decretat el confinament perimetral de Saragossa, Osca i Terol a partir d'aquesta mitjanit per l'elevat nivell de contagis de coronavirus dels últims dies. Així ho ha anunciat el president de l'executiu autonòmic, Javier Lambán, en una compareixença davant els mitjans posterior a la celebració del consell de govern extraordinari en què s'ha pres aquesta decisió.

L'Aragó va informar dimarts de 740 nous casos de covid-19 corresponents a dilluns, el nombre més alt de contagis des que va començar la pandèmia, 327 dels quals es van diagnosticar a la capital aragonesa, 52 a Terol i 51 a Osca. Això ha provocat que el govern autonòmic hagi decidit que tota la comunitat passi al nivell 3 d'alerta a partir del dilluns 26, a part del confinament perimetral de les tres capitals de província. El "confinament de les capitals es fa perquè és on hi ha més flux de mobilitat per fer compres o per gaudir de les zones d'oci, tenen més atracció de població", ha comentat Lambán.

El PRÓXIMO LUNES 26, Aragón entra en nivel 3 de alerta. Supone la reducción de aforos al 25%, el cierre de la hostelería a las 22.00 y la prohibición del consumo en el interior de los establecimientos. Solo se podrá consumir en terrazas al 50% pic.twitter.com/kSC8Imkrot — Gobierno de Aragón (@GobAragon) October 21, 2020

"Entenc el cansament de la població, que veu que la realitat de l'epidèmia no desapareix. Només puc dir-los que el seu govern està treballant a fons per combatre el virus però, sense comportaments cívics, les mesures no funcionaran", ha afegit Lambán.

La consellera de Sanitat de l'Aragó, Sira Repollés, per la seva banda, ha dit que "una de cada dues zones bàsiques de salut a l'Aragó té una incidència superior a 500 casos per cada 100.000 habitants" i ha afegit que "existeix transmissió comunitària lligada a les celebracions familiars i a l'oci".

La Rioja, tancada perimetralment des de divendres

El govern de la Rioja ha decretat el confinament perimetral de tota la comunitat, excepte per als desplaçaments per anar al centre de treball, per qüestions acadèmiques, sanitàries i per atendre persones dependents, des de divendres, dia 23, fins al 7 de novembre.

També es tancaran els establiments a les 21 hores, menys farmàcies, supermercats, cinemes, teatres i locals de servei de menjar a domicili, segons ha explicat la presidenta de l'executiu regional, Concha Andreu, que ha comparegut aquest dimecres en una roda informativa després la reunió setmanal ordinària del consell de govern.

La presidenta autonòmica ha matisat que la restricció de la lliure entrada i sortida de persones a tot el territori no impedeix el moviment entre municipis de la Rioja, però ha recomanat a la ciutadania que no surti fora de la seva localitat de residència.

La decisió de no establir el tancament perimetral només per a Logronyo es deu al fet que el principal hospital està ubicat a la capital de la Rioja i atén tota la comunitat, per la qual cosa s'ha optat per estendre les restriccions a tota el territori, segons ha indicat.