El doctor Baselga diu que, si funciona, la vacuna d'AstraZeneca valdrà 2 euros

El doctor Josep Baselga, cap de recerca i desenvolupament de la multinacional AstraZeneca (una de les empreses que estan desenvolupant la vacuna contra el covid-19), ha indicat a RAC1 que ells han "començat a produir milions i milions de dosis de vacunes abans de saber si funciona". "La tragèdia seria tenir una vacuna i haver d'esperar tres mesos per produir-la", ha comentat, i ha afegit: "Nosaltres, AstraZeneca, a principis d'any tindrem 3.000 milions de dosis de la vacuna. Vam decidir que la vendrem a preu de cost, dos euros la dosi, i ens hem compromès que estarà disponible per a tot el món", ha avançat.

Baselga ha dit que, com la d'AstraZeneca, altres vacunes ja estan a la fase final. "És molt probable que d'aquí a finals d'any hi hagi els resultats d'una, dues o tres vacunes contra el covid-19", ha comentat. Sobre el seu estudi, el metge ha dit que ells han "tractat milers de malalts, més de 30.000" i que ara estan "fent seguiment per veure qui desenvolupa la malaltia". "Cal comparar les persones vacunades i les que no per demostrar que les que estan vacunades no tenen infecció. Això pot passar demà al matí, no ho sabem, perquè en desconeixem el ritme", ha apuntat, i ha dit que a tot el món s'estan desenvolupant 175 vacunes, de les quals 10 ja estan en la fase final. "Totes les vacunes estan dissenyades per demostrar un 70% de reducció de la malaltia. A finals de novembre o a finals d'any tindrem la vacuna o les vacunes", ha afirmat.

El doctor Baselga ha dit que, pel que fa a la vacuna d'AstraZeneca, en caldran dues dosis. Un cop posada la primera, la segona s'haurà de posar al cap de 28 dies, si bé ha recordat que l'efecte començarà després de la primera vacuna. Tot i això, ha dit que altres vacunes que s'estan desenvolupant, com la de Johnson & Johnson, no seran així, ja que hi ha vacunes de les quals només en caldrà una dosi.

651x366 El doctor Josep Baselga, en una imatge d'arxiu / ACN El doctor Josep Baselga, en una imatge d'arxiu / ACN

El doctor Josep Baselga ha dit que la vacuna no serà l'única solució per lluitar contra el covid-19. "La vacuna ajudarà moltíssim però no és l'única solució. Una altra solució importantíssima són els anticossos monoclonals. Calculo que en tindrem a finals del primer trimestre de l'any que ve. N'hi ha 16 que s'estan desenvolupant i en tenim un de boníssim", ha indicat. "La mortalitat de la malaltia ha baixat de manera important. Una persona que entra a urgències amb falta d'oxigen té unes possibilitats de sortir viva de l'hospital d'un 90%", ha explicat. A més, també ha parlat de la immunitat de les persones que ja han passat la malaltia: "Queda claríssim que les persones que han passat la malaltia tenen un estat d'immunitat duradora. No sabem si d'un any o dos, però no són 6 mesos".

"A l'estiu podrem tenir una vida relativament normal"

"No tornarem mai a la normalitat que teníem fins ara. Haurem d'anar amb precaucions de distància de seguretat. La mascareta formarà part de les nostres vides relativament. Haurem d'anar en compte amb les aglomeracions perquè vindran més virus", ha dit el doctor Baselga, que ha afegit que "passarem un hivern horrorós". "Venen uns mesos duríssims. Però al començament de l'any la situació començarà a canviar i podrem tirar endavant. A l'estiu podrem tenir una vida relativament normal", ha indicat, i ha assegurat que caldrà fer-se tests diagnòstics amb més assiduïtat

Sobre la primera onada, Baselga ha dit que el tancament es va fer bé, però que a Nova York, a diferència del que es va fer a Espanya, per exemple, l'obertura de la ciutat "es va fer d'una manera progressiva" i que ara hi ha "sis, set o vuit casos al dia; és poquíssim". Respecte a Catalunya, ha dit que "no és viable" tancar-ho tot. "Cal controlar les situacions, tancar barris, per exemple, però això és molt llarg", ha apuntat.