Catalunya registra 774 casos nous de coronavirus en el còmput global, 280 dels quals al Segrià

Catalunya ha notificat aquest divendres 774 casos nous de coronavirus, 292 més dels que es van confirmar ahir. L'increment és sobretot pels casos dels rebrots del Segrià i pels nous contagis a la ciutat de Barcelona.

Així, els contagis a tot Catalunya, després dels que s'han notificat aquest divendres segons les dades del departament de Salut, s'eleven fins als 75.141, tot i que d'aquest total només 93 s'han registrat en l'últim dia. Com ja passa des de fa setmanes, les dades d'aquesta actualització no corresponen només a les notificacions de persones que han donat positiu en les últimes 24 hores, sinó que també hi ha comptabilitzats casos dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ara.

Pel que fa al Segrià, des de l'inici de la pandèmia hi ha 2.974 persones contagiades, cosa que representa un increment de 280 casos en comparació amb el recompte d'ahir. Segons les dades de Salut, fins al moment només hi ha 16 positius registrats amb data d'ahir, tot i que aquesta xifra s'incrementarà a mida que vagin notificant-se nous positius. A tota la regió sanitària de Lleida s'han registrat 4.488 positius des del mes de març, 338 més que ahir en el còmput global.

Si mirem les dades de l'última setmana (del 3 al 9 de juliol), a Catalunya s'han notificat 1.518 casos nous, un 41,8% dels quals corresponen a la comarca del Segrià (634). Si comparem aquestes dades amb les de la setmana anterior (del 26 de juny al 2 de juliol), es pot veure clarament l'augment: a Catalunya aquella setmana es van notificar 1.066 casos i al Segrià, 493.

A Barcelona, l'altra regió sanitària que està mostrant un augment de casos, se n'han notificat fins al moment 20.566, 204 més que en el recompte d'ahir, tot i que de moment només 37 són de l'últim dia.

Pugen els pacients ingressats a l'UCI

Pel que fa a les persones a l'UCI, la xifra s'ha incrementat aquest divendres. Així, de les 40 que hi havia ahir s'ha passat a 43. En total des de l'inici de la pandèmia 4.175 persones han ocupat un llit de crítics en algun moment a causa del covid-19. En les últimes 24 hores, 81 persones contagiades amb coronavirus han rebut l'alta.

Pel que fa al nombre de defuncions, les funeràries han reportat una persona morta nova per coronavirus, tot i que la bona notícia és que en els últims dos dies no s'ha registrat cap defunció per covid-19. La xifra total de persones mortes a causa del virus a Catalunya és de 12.607.