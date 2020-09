La Mercè "atípica" tanca amb un absentisme del 33%

La primera festa major de Barcelona amb covid-19 s'ha pogut fer com l'Ajuntament havia previst. "I aquest era l'objectiu", ha dit el tinent d'alcalde de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, en el balanç de la Mercè més "atípica". Però tot i que "gran part" de les 100.000 entrades que el consistori va posar a disposició dels ciutadans es van exhaurir "immediatament", les activitats no s'han omplert. Segons les dades provisionals –que encara no inclouen l'últim dia de la festa–, s'ha produït un absentisme del 33%.

Malgrat que Subirats ha fet un balanç positiu del conjunt de la Mercè, ha admès que la gent ha de ser "més conscient" d'anul·lar les entrades si al final no assistirà a les activitats. El regidor ha afegit que la Mercè ha sigut "una prova de foc" per altres esdeveniments dels pròxims mesos a Barcelona, en què s'haurà de tornar a aplicar el sistema de cita prèvia per evitar aglomeracions. Al marge de les persones que no s'han presentat a les activitats per les quals tenien entrades, Subirats ha assegurat que "no hi ha hagut incidents de cap tipus".

Però de les 360 activitats que s'han programat, tres no s'han fet perquè algun dels artistes havia estat en contacte amb un positiu de covid-19. "Hem preferit la prevenció", ha defensat el regidor, que ha reivindicat que la cultura és segura. Tot i que Subirats ha confiat que "no s'hagi de repetir" una festa major així, ha subratllat que al final "s'ha portat la festa al carrer i s'ha gaudit". També ha remarcat que els nous espais que s'han fet servir en aquesta Mercè, com la Model, el Parc Güell i els interiors d'illa a l'Eixample, poden "tenir continuïtat".

La festa es tancarà, com sempre, amb el Piromusical, que tampoc s'ha escapat de la pandèmia perquè el format serà diferent. En aquesta ocasió els focs tindran més alçada i potència, i es llançaran des de quatre punts de Barcelona –als districtes de Sants-Montjuïc, Nou Barris, les Corts i Sant Martí– perquè es puguin seguir des de qualsevol balcó o terrat mirant cap al cel. La música es podrà escoltar per TV3 i està pensada per retre un homenatge als ciutadans més grans, que han sigut els més castigats pel covid-19.