Els Mossos interposen cada dia més de 1.500 denúncies a persones que se salten el confinament

El confinament pel coronavirus encara genera molts dubtes entre els ciutadans i per això els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil han tornat a respondre preguntes aquest divendres en un videoxat a Twitter.

Així, el subcap de la Divisió Tècnica de Planificació de Seguretat dels Mossos, l'intendent Josep Antoni Saumell, ha indicat que cada dia interposen "més de 1.500 denúncies" a gent "irresponsable i insolidària que se salta el confinament". "No podem arribar a tot arreu. Ja ens agradaria arribar a tot arreu i vigilar carrer per carrer i plaça per plaça", ha afegit, abans que el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, hagi indicat que, sense alterar-se, en alguns casos es pot parlar amb aquesta persona i dir-li que "la seva imprudència posa en perill la salut dels altres".

"Ja està bé que socialment hi hagi un control. Els metges van i venen de l’hospital a casa seva, els policies, el personal de neteja... I tota aquesta gent surt de casa, té càrregues de feina molt elevades, amb jornades maratonianes... i no els hi queda cap altra opció", han dit, i han afegit: "Veiem molta gent gran, que és la més vulnerable a aquesta malaltia, asseguda en un banc o parlant amb una altra persona d’edat avançada, com si no passés res. Amb això s’ha d’anar molt amb compte".

El sudirector de Protecció Civil ha estat preguntat sobre el fet que les persones que tenen hort no puguin anar a recollir les hortalisses o verdures. "És una circumstància que hem d’assumir. És incongruent perquè és autoconsum i, en canvi, has d’anar al supermercat. És injust segurament, pels que tenim un petit hort, però no és res comparat amb les circumstàncies que tenim, la causa que tenim, que és salvar vides, això és molt superior. A això li hem donat moltes voltes per intentar trobar l’encaix, però no hem trobat cap altra solució. Ens sap molt greu, igual que els nens no puguin sortir o que els avis no puguin sortir a prendre el sol al banc", ha explicat.

Sobre els casos especials que poden sortir al carrer, tant l'intendent dels Mossos d'Esquadra com el subdirector de Protecció Civil han explicat que cal mirar-ho cas per cas. Per exemple, una persona amb TDH pot sortir a fer un tomb sempre que tingui el certificat del diagnòstic del trastorn i un document de l'àmbit sanitari que expliciti les necessitats que té.

Dues persones al cotxe, una a la moto

De nou, molts dubtes han estat sobre mobilitat. Així, han tornat a recordar que en moto, bici, patinet o similars tan sols pot anar-hi una persona, mentre que a un cotxe n'hi poden anar dues. "La norma diu que en cas d'haver de moure'ns, ho hem de fer individualment, tant a peu com en vehicle", indiquen, i afegeixen: "Quan hem d’acompanyar algú, un menor o una persona d’edat avançada, com a màxim, dues persones, sigui una persona amb que convivim al domicili o amb la que compartim l’àmbit laboral, per anar a la feina o per tornar a casa. Al cotxe poden anar-hi dues persones, però en diagonal, una al davant i una al darrere. Si el vehicle té tres fileres, hi poden anar tres persones, però també en diagonal".

Sobre aquest punt, tant l'intendent Saumell com Delgado han explicat que pel que fa a les empreses de cotxes de lloguer hi ha hagut una modificació de la normativa: "Abans no podien obrir les empreses de lloguer de cotxes, ara sí, pensant en poder facilitar que els particulars puguin fer ús d’aquests vehicles per a les activitats autoritzades. Els canvis són constants, això és d’ahir, així que cal estar atents".