Un Nadal amb toc de queda i reunions de 10 persones

El Govern comença a perfilar els condicionants que la pandèmia imposarà a les festes de Nadal, quan falta poc més d'un mes per arribar-hi. Tot i que el coronavirus no permetrà fer grans celebracions ni àpats multitudinaris amb la família extensa i els amics -més aviat seran reunions en petit comitè-, el departament de Salut treballa en un pla basat en quatre trams de desescalada. El Nadal coincidiria amb el tercer tram, en què encara hi hauria restriccions a la interacció social i la mobilitat, tot i que una mica més flexibles que les actuals.

Reunions de 10 persones

L'equivalent a dues bombolles de convivència o una d'ampliada

Si el Procicat avala la proposta de flexibilització de limitacions i els indicadors epidemiològics són favorables, les festes nadalenques es podrien celebrar amb un màxim de 10 persones. És a dir, que es permetrien les reunions de fins a dues bombolles de convivència o, com a molt, una bombolla ampliada.

La consellera de Salut, Alba Vergés, ja havia admès que seria un "Nadal complicat" per la impossibilitat de retrobar-se amb tota la família. Ja va avançar, però, que podia haver-hi marge per ampliar el topall màxim a les reunions (actualment de sis persones) i que les mascaretes -prescindibles quan s'està amb persones d'una mateixa bombolla- jugarien un rol clau. Concretament, va dir que es recomanaven durant tota la trobada, tret de quan s'estigui menjant o bevent.

Toc de queda

Prohibit circular pel carrer de 22 h a 6 h, excepte causes justificades

El toc de queda ha vingut per quedar-se, va advertir el conseller d'Interior fa uns dies. La intenció del Govern és allargar aquesta mesura que prohibeix la sortida al carrer en la franja nocturna tret de per causes justificades tant com sigui possible, i el Nadal no serà l'excepció. Si s'aprova el pla de Salut, la nit de Nadal s'haurà de celebrar exclusivament amb la bombolla de convivència o avançar el sopar i arribar a casa abans de les 22 h.

Mobilitat

Incògnita entorn als desplaçaments entre comarques

El dia de Nadal cau en divendres, el dia en què comencen les limitacions de mobilitat que no permeten sortir del municipi de residència durant tot el cap de setmana i fins dilluns a les 6 del matí. Aquesta restricció vigent és la que encara no està clar si es mantindrà igual durant el tercer tram de la desescalada, que inclourà les festes nadalenques. El Govern ha de decidir si l'aixeca del tot o si permet la mobilitat dins de l'àmbit comarcal o entre zones amb una incidència baixa de contagis. Fonts coneixedores de la proposta preliminar que s'ha fet pública insisteixen que el document encara pot introduir canvis fins dijous.

Comerç

Els centres comercials podran reobrir al 30% de la capacitat

Coincidint amb l'època nadalenca, els centres comercials ja podran estar oberts amb un 30% de capacitat, tret de les zones comunes. Els establiments de més de 800 m2 mantindran la limitació del 50% d'aforament com fins ara.

Actes religiosos

30% d'aforament i 100 persones als temples grans durant les misses de Nadal

Salut preveu mantenir les restriccions actuals als actes religiosos, com ara a les tradicionals misses de Nadal, com la del Gall, que s'hauran de celebrar amb el 30% de l'aforament. Catedrals i grans temples, que congreguen centenars de persones cada any, enguany només podran oferir la missa en directe a un màxim de 100 fidels.