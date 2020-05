Torna a augmentar el nombre de morts i en les últimes hores s'han registrat 217 defuncions a l'Estat

El govern espanyol xifra en 217 les defuncions en les últimes 24 hores. Cosa que eleva a 27.321 les persones que han mort al conjunt de l'Estat víctimes de coronavirus. D'aquesta manera es trenca la tendència de l'última setmana i es torna a superar la xifra dels 200 morts. Pel que fa al nombre de sanitaris que han donat positiu des que va començar la pandèmia, són 50.088.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha reconegut que estan estudiant a què es pot deure aquest repunt de les dades per valorar si és "una de les variabilitats habituals del virus o té alguna explicació més de fons". A més, Simón ha explicat que el ministeri de Sanitat està en converses amb el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per determinar si les dades que els consten d'aquest territori contenen alguna desviació que no tinguin controlada.

En aquest sentit, però, Simón ha assegurat que el nombre de morts no es pot vincular en cap cas al canvi de fases de la desescalada que han experimentat ja algunes comunitats perquè "arriben a passar entre 7 i 17 dies des dels primers símptomes fins a la defunció".

Aquest dijous els contagis també han augmentat, i des d'ahir dimecres s'han registrat 506 casos nous. Fa una setmana que els contagiats no passaven dels 400. Pel que fa al nombre de curats ja hi ha 143.374 persones que han superat el virus, 2.551 en les últimes hores.

Per aquest motiu, Simón ha defensat que un possible rebrot del virus no dependrà només de la taxa de seroprevalència sinó de "com se segueixin aplicant les mesures de prevenció en les relacions socials". Simón ha subratllat que cal mantenir unes setmanes més les mesures més estrictes de prevenció, per fer desaparèixer les cadenes de transmissió actuals del coronavirus.

Finalment, i preguntat sobre la manifestació que ahir es va viure al barri de Salamanca de Madrid, Simón ha recordat que sempre que hi hagi un contacte social amb moltes persones "existeix el risc de transmissió, però cal valorar molts aspectes, com la situació epidèmica de cada moment".