EN DIRECTE | Tornen els cribatges comunitaris a Catalunya, ara amb tests d'antígens

Amb la tendència a la baixa de la corba epidemiològica de Catalunya, tornen els cribatges poblacionals per buscar proactivament i detectar contagis. Ara mitjançant els tests d'antígens. Amb tot, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha deixat molt clar que no es tracta d'un testeig massiu a l'estil d'Eslovàquia, que va fer proves a tota la població en dues setmanes. El pla de Salut és fer immediatament cribatges comunitaris en punts calents del mapa de contagis, on es detecta un repunt sobtat de casos i en col·lectius vulnerables com els treballadors i els ancians que viuen a residències geriàtriques, i en col·lectius específics com la població jove del món de l'esport.

Durant l'estiu, i amb l'arribada d'Argimon , el departament de Salut va desplegar una estratègia de detecció de casos asimptomàtics en territoris on es temia que la circulació del coronavirus es descontrolés per factors demogràfics –molta població susceptible amb una elevada mobilitat– i socioeconòmics –condicions precàries que dificulten els aïllaments–. Amb tot, amb l'esclat de la segona onada es van suspendre quasi totalment aquest pla per la impossibilitat de traçar les cadenes. Coincidint amb la millora dels indicadors, i a partir de la setmana que ve, Salut recupera aquest pla i començarà fent proves a les ciutats de Rubí i Terrassa. Ara bé, introduint matisos al pla desplegat el juliol: es faran servir els tests d'antígens en comptes de PCR i els punts de realització s'organitzaran de forma més descentralitzada.

De cribatges comunitaris n'hi haurà de dos tipus: els punts de detecció lleugers, que estaran desconcentrats arreu del territori, i els dirigits, que incorporaran els farmacèutics i que funcionaran com els cribatges del càncer de colon, amb una crida a la població de més de 51 anys mitjançant cartes i missatges al telèfon mòbil. En aquest segon cas és probable que encara trigui unes setmanes a implementar-se, segons Argimon.

La conselleria ja havia confirmat a l'ARA que estava preparant una estratègia concreta per ampliar l'ús dels tests d'antígens per controlar la propagació de l'epidèmia, i també la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va afirmar que la Generalitat està preparant "una estratègia per testar massivament la població" mitjançant els vuit milions de tests d'antígens comprats per l'executiu.

Un dia després que el Govern hagi aprovat i anunciat un pla de desescalada en quatre trams molt més suau que el que inicialment proposava el departament de Salut, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, compareixen aquest divendres per explicar quina estratègia de cribatge i detecció de contagis se seguirà al llarg d'aquest procés de flexibilització.