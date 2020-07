El Govern defensa el procés de decisió per confinar el Segrià mentre que Pueyo lamenta la falta de temps

El procés de la presa de decisió del confinament perimetral del Segrià ha despertat recels al territori. "No ha faltat coordinació perquè la relació amb el departament de Salut ha estat sempre fluïda, però sí que una mica més de temps ens hauria anant força bé, si més no per fer-nos-en a la idea", lamentava aquest diumenge al matí l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, en una entrevista a El suplement, de Catalunya Ràdio. El paer major ha lamentat haver-se assabentat de la decisió poc més de mitja hora abans que el Govern la fes pública i ha assegurat que la ciutat "es mereixia" més temps per poder planificar la reacció a unes restriccions que tindran un "impacte" econòmic i emocional en la població.

De fet, divendres la consellera de Salut Alba Vergés visitava Lleida i advertia de la "preocupació" per l'increment de contagis a la comarca (segons la resolució del jutjat que ha autoritzat el confinament perimetral la taxa és de 149,1 positius per cada 100.000 habitants), però no avançava la decisió que es prendria dissabte al matí. "Divendres vaig dir clarament que hauríem d’aplicar mesures", ha assegurat Vergés en una entrevista al mateix programa. Tant Vergés com el titular d'Interior, Miquel Buch, han defensat el procés de presa de decisió que va fer el Govern.

Buch i Vergés han assegurat que la decisió no va ser exclusiva del president de la Generalitat, Quim Torra, sinó "consensuada" entre tots els membres de l'Executiu i sempre en vista de les noves dades i el consell dels experts sanitaris. Vergés també advertia ahir en una entrevista a TV3 que l'anunci del confinament no es podia fer fins que estigués organitzat. Un altre dels dubtes és si dir-ho amb més antelació hauria provocat un neguit superior o hauria propiciat un efecte de fuga entre la ciutadania.

Els titulars d'Interior i Salut han explicat que el confinament perimetral del Segrià ha d'ajudar a evitar la transmissió cap a fora del territori (només estan permesos els desplaçaments laborals amb un certificat o per una causa de força major), però han advertit que, perquè "sigui efectiu", caldrà també que la població extremi al màxim les mesures sanitàries (ús de la mascareta, higiene de mans i distància física). S'han restringit les visites a les residències, s'han tancat els centres de dia i es prohibeixen les concentracions de més de 10 persones. També a El suplement, Buch ha explicat que, segons la llei de salut pública, les multes per saltar-se el confinament perimetral oscil·laran entre els 100 i els 600 euros.

Les noves dades del departament de Salut d'aquest diumenge confirmen l'augment de positius per coronavirus, especialment en la regió sanitària de Lleida. Salut ha afegit al balanç 294 nous contagis i 5 noves defuncions de persones que han mort amb el virus o amb símptomes de tenir-lo. Des del 30 de juny les dades demostren un pic de positius, amb entre 100 i 200 casos acumulats nous cada dia a tot Catalunya, la meitat dels quals a Lleida. Fins ara 73.154 persones s'han contagiat a tot Catalunya i 12.591 han mort pel virus o amb símptomes de patir-lo.

L'atenció als temporers

Un dels orígens de l'increment de contagis a la comarca, tot i que no l'únic, ha estat el moviment entre diferents regions de l'Aragó i el Segrià dels temporers. En aquest sentit, l'alcalde de Lleida ha criticat la falta de suport de l'Estat per gestionar el moviment i l'acollida d'aquests treballadors, que sovint acaben malvivint al territori. "El model de la gestió de la campanya de la fruita no és prou satisfactori. S'hauria de regular millor i això no ho podem fer només nosaltres", ha dit Pueyo.

Una altra cosa serà la durada del confinament perimetral. Buch s'ha mostrat optimista i apuntava que, tenint en compte que el període d'incubació del virus és de dues setmanes, la mesura s'hauria d'allargar un màxim de 15 dies. Advertia però que l'última paraula la tindrà el departament de Salut. En aquest sentit, Vergés no descartava que el confinament s'allargués més de dues setmanes en una entrevista a RAC1, en la que tampoc ha descartat que calgui endurir les restriccions amb un confinament domiciliari, si bé espera que no sigui necessari. "Si la gent és molt conscient del que tenim per davant, que no és cap broma, no hauria de fer falta", ha dit.