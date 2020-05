La capacitat de fer PCRs, un dels indicadors clau per passar de fase, però variable en cada comunitat

La capacitat diagnòstica de les comunitats autònomes ha sigut una de les variables clau per fer el salt a la fase 1 de la desescalada. Però també és cert que el ministeri de Sanitat no ha fet servir un barem mínim per a aquest indicador, sinó que l'ha creuat amb altres variables, com ara la incidència acumulada de l'epidèmia i també la disponibilitat de llits a les UCI (garantir 1,5 o 2 llits d’UCI per cada 10.000 habitants). Un criteri que la majoria de territoris complien des de l'inici. La informació es desprèn dels informes que el ministeri va fer públics ahir a la nit i que detallen els criteris per a cada comunitat autònoma per passar a la fase 1.

El cas més evident és el de la Comunitat de Madrid. El ministeri no la va autoritzar a passar a la fase 1 (al tercer intent) fins que, malgrat tenir disponibilitat hospitalària suficient, no va arribar a diagnosticar el 43% dels sospitosos als centres d'atenció primària i la seva capacitat per fer diagnòstics no va millorar. Va passar de poder-ne fer només un 10% a un 50%. Amb aquest percentatge, el ministeri va considerar que permetia tenir el sistema preparat per si hi havia un rebrot. A més, calia afegir-hi la reducció de la incidència acumulada de l'epidèmia, que va passar de 58 a 35 casos per cada 100.000 habitants.

L'atenció primària de Barcelona diagnostica el 21% dels sospitosos

Fins la setmana passada la Generalitat no va demanar el pas a la fase 1 de Barcelona i la seva àrea metropolitana, quan la zona havia reduït la incidència del virus de 31 a 9 casos per cada 100.000 habitants. El ministeri va acceptar la proposta perquè va posar en valor també el fet que a la ciutat de Barcelona hi hagués la capacitat per fer fins a 6.000 PCR diàries (les proves per detectar casos positius) i que als centres d'atenció primària es diagnostiquessin el 21% dels casos sospitosos.

Precisament, la capacitat de detecció dels CAP és un altre dels factors que Sanitat ha tingut en compte per avaluar el pas a la fase 1, però també a la 2. Al Camp de Tarragona, per exemple, per passar a la fase 2 el ministeri que dirigeix Salvador Illa va valorar que es diagnostiquin el 48% dels casos sospitosos a l'atenció primària. Un criteri que també va ser rellevant per a les Terres de l'Ebre, on el percentatge és encara més elevat i arriba al 50%. A l'Alt Pirineu-Aran és on hi ha la taxa de diagnòstic a l'atenció primària més alta: d'un 67%.

Ara bé, tant al Camp de Tarragona com a l'Alt Pirineu-Aran no es fan proves PCR a tots els casos sospitosos que entren en un hospital. A les comarques tarragonines, per exemple, el percentatge és d'un 16% (d'un total de 30 casos sospitosos, i dels quals cap va sortir positiu) i al territori pirinenc és d'un 44%, sense detectar cap positiu. De tota manera, el ministeri demana a aquestes dues regions que "millorin" la seva capacitat de fer PCRs als centres hospitalaris. A Barcelona i l'àrea metropolitana la capacitat de diagnòstic als hospitals és del 100%, és a dir, que es fan proves a tots els casos amb un quadre simptomàtic de covid-19.

La Rioja, la comunitat amb més capacitat de diagnòstic

En la majoria de comunitats autònomes, el ministeri va avalar que passessin a la fase 1 amb una capacitat de fer PCRs a casos sospitosos als CAP de menys de la meitat, tot i que Sanitat valorava que s'estigués treballant per ampliar els efectius. Només la Rioja, Galícia, les Canàries, Navarra i algunes províncies de Castella i Lleó i de Castella-la Manxa van passar de fase fent més del 50% de proves als casos sospitosos. La Rioja (100%) i Galícia (90%) són les comunitats que tenen els índexs més alts.

A Andalusia, però, es va produir una paradoxa. El ministeri no va deixar passar a la fase 1 les províncies de Granada i Màlaga al mateix ritme que la resta de la comunitat. L'argument utilitzat a principis de maig per Sanitat era que la incidència acumulada en aquests dos territoris era superior a la resta. Ara bé, la setmana següent, quan van entrar a la fase 1, totes dues províncies havien reduït el seu nombre de casos, però la província de Màlaga havia vist disminuir també la seva capacitat de diagnòstic als centres d'atenció primària: havia passat de detectar un 48% dels casos sospitosos a un 32%. En el conjunt de la comunitat, aquest percentatge era d'un 52%.