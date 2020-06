Confusió a les residències sobre com han de ser les visites a la 'nova normalitat'

L'arribada de la fase 3, que va acabar poques hores després per encarar la fase de 'nova normalitat', ha tornat a generar confusió en l'aplicació d'algunes mesures, com ara les visites a les residències de gent gran. Ahir el Govern va aclarir que, amb la finalització de l'estat d'alarma, tornava a prendre el control de les mesures i que "en els pròxims dies" anunciaria diferents plans sectorials que servirien per clarificar què es pot fer i què no es pot fer en determinats àmbits. Això inclou, també, les residències que estan a l'espera de noves ordres.

La confusió arriba perquè mentre el Govern assegura oficialment que, de moment, les visites als geriàtrics s'han de mantenir igual que a la fase 3 (amb cita prèvia, màxim tres familiars i mesures de seguretat i higiene), alguns centres apunten que determinades regions sanitàries ja han rebut ordres per recuperar la normalitat, amb documents de recomanacions que permeten, fins i tot, que els familiars puguin endur-se els avis a estones dels centres, per exemple, per dinar o durant el cap de setmana.

La patronal reclama recuperar la normalitat

El cert és que els geriàtrics fa setmanes que batallen per aconseguir un equilibri que permeti els avis gaudir amb normalitat de les visites dels seus familiars sense que això suposi un perill de rebrot en aquests centres, que durant la crisi ja han patit prou la duresa del covid-19, amb més de 4.000 víctimes mortals fins ara. La patronal més gran del sector de les residències, ACRA, té clar que també cal tenir cura de la salut emocional dels residents: els avis han de poder tornar a la normalitat, com la resta de ciutadans, apunten des de l'organització.

"Més por que nosaltres a un rebrot no en té ningú", admet la presidenta d'ACRA, Cinta Pascual, que afegeix: "Però les persones que estan en residències tenen drets i des d'ACRA creiem necessari avançar com més aviat millor cap a la nova normalitat". Aquesta patronal assegura que de moment no han rebut cap notificació del Govern que els digui si es manté la fase 3 o si per contra ja es poden ampliar visites. Aquesta tarda, els representants d'ACRA es reuniran, precisament, en una trobada de treball amb el Govern per exposar el seu punt de vista.

Mentrestant, de manera oficial, el departament de Salut assegura a l'ARA que les residències han de seguir complint el protocol de la fase 3 fins a nova ordre. Això vol dir que en aquells centres classificats com a verds (sense cap cas de covid-19) o taronja (amb algun cas però amb les instal·lacions ben sectoritzades per aïllar els malalts), els residents poden rebre visites de fins a 3 persones alhora, però sempre amb cita prèvia i seguint les mesures de seguretat (distància social de dos metres, guants i mascaretes). A més, si el centre ho permet, les trobades s'hauran de fer a l'aire lliure, i en el seu defecte en una zona acondicionada per a les visites. En alguns casos, explica el Govern, si la infraestructura ho permet, el centre pot autoritzar sortides o passejades "curtes" de fins a una hora amb els professionals o els familiars.

Això sí, fonts governamentals ja avancen que els "pròxims dies" podrien aparèixer nous protocols que "flexibilitzin encara més" les visites, tot i que encara no especifiquen què es permetrà fer i què no. Amb tot, Salut recorda que actualment encara hi ha "un total de 14.908 persones que han estat confirmades com a positius de coronavirus a les residències de gent gran", segons les últimes dades disponibles d'aquest divendres. "Cal anar molt amb compte perquè són un col·lectiu especialment vulnerable al covid-19", apunten fonts de Salut.

"Creiem que en aquesta nova etapa les famílies han de poder retrobar-se per dinar, sopar, els caps de setmana o els dies festius com ara Sant Joan, amb normalitat –opina Pascual–. Com ho feien abans, amb corresponsabilitat i mantenint la seguretat, com ho fem tota la resta de ciutadans", apunta la responsable d'ACRA.