Com es reobriran les escoles? Antoni Bassas entrevista Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa

A mesura que avança el desconfinament asimètric pels territoris de Catalunya, creix la incertesa sobre com serà el retorn a les escoles. El pla del departament d'Educació, amb Josep Bargalló al capdavant, preveu que la reobertura de centres escolars es faci de manera diferenciada per territoris i etapes educatives, i garantint sempre la distància física. Justament aquest últim punt genera molta incertesa entre docents i famílies. ¿Com s'ho faran els centres per garantir les mesures de seguretat?

D'això i molt més en parlarà Antoni Bassas el dimarts 2 de juny a través de Skype amb Juanjo Falcó, director general d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Durant la conversa el periodista també li traslladarà els vostres dubtes i preguntes sobre el tema. Ens els pots fer arribar a través d'aquest espai de participació. La conversa s'emetrà el mateix dimarts a les 18 hores a l'Ara.cat.