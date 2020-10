Multes de 300 euros a partir d'avui per desplaçar-se durant el toc de queda

Després d'una primera nit de toc de queda a Catalunya en què encara no s'han sancionat els incompliments del confinament, els Mossos d'Esquadra i les policies locals començaran a multar a partir d'avui amb 300 euros les persones que es desplacin entre les 22 h i les 6 h, excepte que estiguin incloses en una de les excepcions previstes. El cap dels Mossos, el comissari en cap Eduard Sallent, ha explicat que la primera vegada que els agents trobin algú al carrer durant la franja del toc de queda faran una proposta de sanció de 300 euros. La multa es posarà d'acord amb el decret llei 30/2020 que el Govern va aprovar a l'agost per aplicar a les infraccions de les mesures anticovid.

Aquest decret llei estableix que per a les infraccions lleus es pot posar una multa de fins a 3.000 euros, però no concreta més excepte per a dos incompliments: si no es porta mascareta la sanció és de 100 euros i si es fa botellón de 500 a 3.000 euros. Per tant, encara que Sallent ha avançat que d'entrada la multa seria de 300 euros per saltar-se el toc de queda, podria augmentar fins a 3.000 euros –si es manté com una infracció lleu– en funció de la reincidència, el nombre d'afectats, la intencionalitat o l'incompliment de les advertències, que són altres criteris per determinar l'import de les sancions.

Segons el mateix decret, si les infraccions es consideren greus, després poden implicar multes de 3.001 a 60.000 euros. Les molt greus poden ser d'entre 60.001 i 600.000 euros. Tot i això, Sallent ha assegurat que les sancions per incomplir el toc de queda aniran dels 300 als 6.000 euros. En els casos en què també es produeixi desobediència o atemptat contra els agents de l'autoritat, el cap dels Mossos ha explicat que aplicaran l'article 36.6 de la llei de seguretat ciutadana, la més coneguda com la llei mordassa, que pot comportar multes d'entre 600 i 30.000 euros. Sallent ha anunciat que els agents seran "contundents" en les actituds contra l'autoritat que suposen "un desafiament clar i inequívoc del marc legal".

De moment, en la primera nit del confinament nocturn a Catalunya, els Mossos i les policies locals han identificat 101 persones i 10 vehicles. En cap dels casos els han denunciat perquè, com van avisar, han donat un dia de marge per informar de l'aplicació del toc de queda. Tot i que els agents han vist menys persones al carrer del que és habitual, entre les 22 h i les 23 h han comprovat que hi havia restaurants que lliuraven menjar, riders que portaven les comandes o algun grup de persones. Sallent ha dit que no s'ha produït "cap incident rellevant", encara que alguna identificació ha acabat amb detenció perquè hi havia una ordre de detenció pendent. A les 2 h també s'han identificat i denunciat 11 persones per una festa en un domicili al districte de Sant Martí de Barcelona.

Pel que fa a les persones sense sostre, que viuen i dormen al carrer, el cap dels Mossos ha assegurat que s'intentaran derivar als serveis socials i als centres preparats perquè hi passin la nit. Sallent ha manifestat la voluntat que el confinament nocturn "impacti de manera menys lesiva" en aquest col·lectiu de persones vulnerables i per això ha demanat als agents que siguin "molt curosos".

Detinguts en una protesta

Abans de la primera nit del toc de queda, a les 20 h a la plaça Espanya de Barcelona els Mossos van detenir quatre persones per una protesta "de naturalesa negacionista" del covid-19. Segons Sallent, alguns dels concentrats no portaven mascareta i els agents van intervenir quan uns vehicles que en teoria formaven part dels participants van intentar tallar el trànsit. El cap dels Mossos ha explicat que un dels cotxes va arrossegar un agent i que es va produir una resposta "violenta" per part dels manifestants contra els policies, motiu pel qual van arrestar quatre persones per atemptat a l'autoritat.

A les 20 h d'avui s'ha convocat una altra concentració a Barcelona contra la limitació del dret a la circulació que suposa el toc de queda. Sallent no ha aclarit si els Mossos dissoldran la protesta, que no s'ha comunicat al departament d'Interior, si continua a partir de les 22 h. S'ha limitat a dir que en cas d'incompliment aixecaran acta i que els agents actuaran amb el "millor instrument" per donar una resposta.