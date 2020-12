"M'ha fet cosa que després de tanta prudència m'encomanés en una botiga"

El centre de Barcelona ha sigut aquest dilluns un formiguer, fins al punt que a mitja tarda la Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit del tram del passeig de Gràcia en sentit descendent entre la Gran Via i la plaça Catalunya per facilitar-ne la descongestió. El d'avui és un dia tradicionalment fort per al comerç, enmig de dos festius del pont que dona el tret de sortida a les compres de Nadal, i, malgrat les restriccions, les aglomeracions deixen una imatge de carrers plens a vessar semblant a la de campanyes anteriors si no fos per l'obligatorietat de dur la mascareta.

"He arribat a les quatre de la tarda i ja m'ha sorprès que hi hagués tanta animació", explica la Núria, que ha viatjat des d'Abrera aprofitant que avui no està en vigor el confinament municipal i que "no hi ha multes", confessa. Hi ha vingut, explica, per tornar una peça de roba però al final s'ho ha repensat perquè hi havia massa gent i era difícil mantenir la distància de seguretat. "M'ha fet cosa que després de tanta prudència ara m'encomanés en una botiga", diu com disculpant-se.

Als establiments no hi ha personal que controli l'afluència de clients. A la botiga d'Apple sí que hi ha dos homes que regulen l'accés a l'establiment, on ha anat el Sergi per recollir el seu nou iPhone, però al veure tanta cua durant bona part de la tarda ha fet temps fins que l'afluència s'ha reduït una mica. Amb tot, diu que encara haurà d'esperar una mitja hora.

El José i la Lídia també s'han animat finalment a fer cua en una botiga del Portal de l'Àngel, quan falta una hora perquè tanquin i després d'haver estat passejant per la zona i haver descartat entrar a altres establiments, precisament per les cues. No han comprat res però no volen tornar a casa sense bosses.

Al seu voltant, tot són cues. A les botigues més cèntriques el temps d'espera supera en molts casos una hora, i les cues que es formen a les voreres es barregen amb els vianants. Al carrer Balmes, gairebé des de l'altura de l'estació de Provença hi ha caravana de vehicles que baixen cap al centre de la ciutat. I les terrasses ofereixen una postal prepandèmica, amb taules animades que superen fins i tot en algun cas el límit de quatre persones per taula.

La Guàrdia Urbana també ha tallat el trànsit al carrer Bergara a l'altura del carrer Balmes perquè el pàrquing de la plaça Catalunya està complet i s'està gestionant que no hi entrin més cotxes fins que surtin els que hi ha dins, que tenen dificultats per fer-ho per la congestió de la circulació, informa Efe.