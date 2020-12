El Govern planteja aturar el canvi de tram davant l'augment de la velocitat de contagi

El Govern planteja no passar al segon tram del pla de desescalada el proper dilluns per l'empitjorament sobtat dels indicadors de covid-19 que s'està registrant en els últims dies, coincidint amb la reobertura d'alguns sectors econòmics, segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN. De fet, l'increment d'indicadors epidemiològics clau com la velocitat de contagi (Rt), que mesura si l'epidèmia s'accelera o no, s'ha disparat en qüestió de tres dies. Si dilluns se situava entorn als 0,78, aquest dijous s'ha notificat una Rt de 0,92. I és que el Govern va fixar que si la velocitat de contagi estava per sobre dels 0,90 punts es frenaria la desescalada i es prorrogarien les mesures contemplades per a la primera fase, entre les quals el confinament municipal de cap de setmana.

La qüestió, en tot cas, es debatrà en la reunió del Procicat que té lloc aquest dijous a les 12 h, i la decisió final es comunicarà en una roda de premsa prevista per a les 13 hores, amb la consellera de Salut, Alba Vergés, i la secretària general d'Interior, Elisabeth Abad. Totes dues estaran acompanyades de dos membres puntals de les seves respectives conselleries: el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado.

El departament de Salut ha informat aquest dimecres que hi ha 1.614 contagis nous confirmats amb una prova PCR o amb un test d'antígens –246 més que ahir–, una xifra que eleva fins a les 313.859 les persones que han contret el virus des de l'inici de la pandèmia. També el risc de rebrot ha continuat enfilant-se per tercer dia seguit: ara està en 217 punts (+7 respecte a ahir). A més, la incidència acumulada dels últims 14 dies baixa lleugerament (-1,12 respecte a ahir) i se situa en 255,72 punts.

Baixa la pressió hospitalària

En canvi, l'altre indicador que l'executiu considera clau per decidir si s'avança o no en la desescalada, que és el ritme de nous ingressos hospitalaris, va a la baixa. En les últimes hores, s'han reduït les hospitalitzacions a causa del virus en 83 persones i en total n'hi ha 1.591. A més, també s'han registrat 11 ingressos menys a les unitats de cures intensives (UCI), on hi ha 348 malalts crítics en aquests moments. El descens, però, s'ha alentit respecte a les últimes setmanes. Entre dilluns i dimecres d'aquesta setmana, els pacients greus s'han reduït únicament en un 3%, mentre que en el mateix període de la setmana passada els ingressos van caure en més d'un 5%. Tanmateix, aquest dijous s'han sumat 27 víctimes mortals més, que eleven a 15.994 el total de defuncions relacionades amb el virus a Catalunya.