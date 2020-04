Salut avisa que aixecar dimarts el confinament total és un "risc" per a la població

"L'enemic és la precipitació per desconfinar", ha avisat la consellera de Salut, Alba Vergés, respecte al que pot passar dimarts quan s'aixequin les mesures de confinament total que ha anunciat el govern espanyol. "No estem en disposició de posar en risc el sistema sanitari i la població en general", ha afegit la consellera, que ha detallat que ara s'ha aconseguit estabilitzar la xifra de crítics en 1.600 persones, però que s'estima que les persones hospitalitzades són la meitat o fins i tot un terç dels casos positius que hi pot haver al país. "És clau poder mantenir la situació, no s'hi val la precipitació", ha demanat la consellera, que ha avisat que el calendari no el pot marcar la Setmana Santa sinó les dades sanitàries, perquè no és el mateix enfrontar-se ara a un possible rebrot de casos que fer-ho quan ja s'hagi abaixat més la corba. Vergés ha considerat que la setmana que ve es podria arribar al pic i que llavors caldrien catorze dies per començar el pla de desconfinament, que s'hauria de fer per fases i a partir de finals d'abril. "Continuarem explicant a l'estat espanyol que és precipitat fer això [aixecar el desconfinament total] i que posa en risc el sistema sanitari i la població", ha reiterat Vergés. Per això, recomanen a la població mantenir-se a casa i fer teletreball sempre que sigui possible.

Salut preveu que el pla pugui començar a finals de mes, que seria la "data segura" per engegar el desconfinament, i ha dibuixat un pla en quatre etapes. A la primera, es preveu el retorn als llocs de feina dels professionals no essencials, sempre amb mesures de distanciament i mascaretes. A la segona etapa, s'autoritzaria la sortida al carrer sense motiu de necessitat a la població, inclosos els infants, però amb mesures de distanciament i elements de protecció com mascaretes. Seria a la tercera etapa quan podrien reobrir bars i restaurants i també les terrasses, però amb control de capacitat. A la quarta fase ja es permetria la reobertura d'escoles i equipaments culturals, però sempre fixant distàncies. És el que el secretari de Salut Pública, Joan Guix, ha qualificat de la "nova normalitat", que s'allargarà durant mesos. Tornar a la vida que teníem al gener, ha avisat, serà un procés llarg. I el procés es farà tenint en compte variables com l'edat dels diferents actors o el lloc on viuen i sempre ha de ser "reversible" en funció de l'evolució de la pandèmia.

El Govern demana a l'Estat l'informe en què es basa per desconfinar

"Exigim conèixer l'informe d'experts amb què basen la seva decisió, amb quines dades objectives i contrastades", ha demanat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en roda de premsa i seguint la línia que havia expressat Vergés hores abans. De fet, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que aquest dissabte han rebut la "negativa" de l'executiu espanyol de prolongar el confinament total. L'executiu català fa dies que demana que els treballadors de serveis no essencials no puguin tornar encara a treballar fins que la corba de contagis no hagi arribat al pic. En aquest sentit, la consellera de Salut ha tornat a avisar que l'epidèmia "continua viva" i que els experts consultats pel Govern recomanen allargar el confinament total.

"Si amb aquestes mesures hi ha un rebrot, els responsables seran les persones que prenguin les decisions sense tenir en compte l'opinió dels experts", ha avisat Budó que, a diferència de Vergés, ha dit que no es pot saber del cert si el desconfinament es podrà començar a aplicar a finals d'abril. Així, ha recordat que a hores d'ara no hi ha "una activitat immunitària prou elevada, no hi ha prou gent que hagi passat la malaltia". De fet, també ha recordat que, a hores d'ara, tampoc no hi ha prou tests PCR i proves serològiques per fer a tota la població. La portaveu del Govern, a més, ha acusat l'executiu espanyol de responsabilitzar les empreses i els autònoms dels eventuals contagis que hi puguin haver i s'ha referit al decret que va aprovar el govern de Pedro Sánchez el 7 d'abril, en què, segons Budó, les persones que vagin a treballar i s'infectin, serà responsabilitat de les empreses que hagin iniciat l'activitat laboral. "Prenen decisions i després es desdiuen de les responsabilitats", ha etzibat.

Paper clau de l'aplicació Stop Covid-19

Salut ha elogiat l'esforç tant dels professional de la sanitat com els ciutadans a l'hora de respectar el confinament i ha advertit que la precipitació podria fer volar pels aires tot el que s'ha aconseguit fins ara. Defensen que les UCI, que ara han triplicat la seva capacitat, han de tenir "més coixí" abans de poder enfrontar-se a un possible repunt de casos i que, per això, és precipitat aixecar el confinament total abans d'haver assolit el pic.

El departament també ha anunciat que quan es posi en marxa el desconfinament es preveu que tingui un paper clau l'aplicació Stop Covid-19 per fer el mapa calent, però han apuntat que analitzen la manera que aquests seguiment no xoquin amb el dret a la confidencialitat. Considera "essencial" que tothom hi accedeixi per poder prendre les decisions i anunciar, per exemple, l'aïllament dels contactes de persones que siguin casos positius. L'aplicació també servirà per detectar quanta gent ja té anticossos. "Cal que tothom hi entri però hem de prendre decisions amb criteris de confidencialitat", ha apuntat Robert Fabregat en nom del departament.

2.000 proves PCR diàries a les residències

Pel que fa al focus calent de les residències, el departament ha anunciat que dimecres, 8 d'abril, es va doblar la capacitat de fer proves PCR i es va arribar als 1.200 al dia en residències, i que ara hi ha capacitat per arribar fins a les 2.000 diàries. Es preveu disposar de 570.000 tests en les pròximes tres setmanes. Salut també ha confirmat que Open Arms s'ha posat a disposició del Govern per entrar a les residències a fer aquestes proves quan sigui necessari.