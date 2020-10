Les discoteques i sales de concerts podran obrir sense ball a partir de dimecres fins les tres de la matinada

Les discoteques, sales de concerts i altres locals d'oci nocturn podran obrir a partir d'aquest dimecres sense pista de ball fins les tres de la matinada. L'hora límit d'admissió de clients serà a les dues de la matinada. Tots els establiments amb llicència de discoteca, sala de ball i sala de festes havien quedat tancats des del 24 de juliol per ordre de la Generalitat amb l'objectiu de frenar els casos de covid-19 a Catalunya. En tot l'estiu el sector de l'oci nocturn i les sales de concerts han reclamat poder tornar a aixecar les persianes perquè està en risc la seva viabilitat. Com va avançar l'ARA fa una setmana, el Govern ha preparat un canvi que permetrà que tornin a treballar. La nova normativa s'ha aprovat aquest dimarts i entrarà en vigor demà una vegada s'hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat.

El Govern ho ha explicat en una roda de premsa aquesta tarda per valorar la situació de la pandèmia a Catalunya. Amb la nova normativa l'aforament dels establiments d'oci nocturn estarà limitat al 50% i la pista de ball haurà d'estar ocupada per taules i cadires o només cadires. En cas que no hi hagi ni taules ni cadires a la pista de ball, aquesta haurà d'estar tancada al públic. Els locals hauran de programar actuacions en directe i el públic haurà de portar mascareta mentre no estigui consumint. També s'ha de mantenir el registre d'assistents i el metre i mig de distància de seguretat. Segons el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, el funcionament serà el mateix que es va aplicar entre el juny i fins al 24 de juliol, quan els establiments ja podien obrir i també estava prohibit ballar-hi.

Per això, Boadas ha lamentat que els locals s'hagin quedat dos mesos i mig tancats quan després s'ha reconegut que no havien sigut "el problema dels contagis". "Prefereixen l'oci nocturn, que permet fer la traçabilitat dels casos, en lloc dels 'botellóns'", ha assegurat. Malgrat tot, Boadas ha lamentat que amb la reobertura "no se soluciona el problema" del sector. En el mateix sentit s'ha pronunciat una altra patronal de l'oci nocturn, la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), que ha expressat que el canvi "és realment insuficient perquè no permet a les discoteques i sales de concerts fer la seva activitat".