Igualada demana passar a la fase 1 "si és possible" i "sense posar en perill la ciutadania"

De mica en mica, el brot de coronavirus que va viure la conca d'Òdena es comença a controlar. Aquest dimecres l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, acompanyat per la resta d'alcaldes de la zona, ha explicat en roda de premsa que s'hi redueixen significativament els casos de covid-19. I això els permet començar a pensar en passar de fase. Un territori que fa unes setmanes vivia un doble confinament està començant a pensar en recuperar una mica de llibertat. "Passarem a la fase 1 si ens ho diuen les autoritats sanitàries. Demanem, si és possible, passar de fase, però sense posar en perill la ciutadania. Si les dades així ho diuen, endavant", ha dit Castells.

I és que les dades de l'Hospital d'Igualada que ha donat aquest dimecres l'alcalde obren una porta a l'esperança. Ara per ara tenen un centenar de llits disponibles i el 50% dels llits d'UCI també. "Són dades que fan pensar que estem superant l'episodi més greu i entrem en una fase de més normalitat", ha apuntat. A més, les dades de mortalitat de la conca d'Òdena també es comencen a normalitzar. Segons ha dit l'alcalde, del 22 al 28 d'abril hi va haver 20 morts, només 7 més dels que es van registrar en les mateixes dates de l'any passat. "És un petit repunt que ens fa pensar que estem superant la crisi. No s'ha d'abaixar la guàrdia, i hem de continuar protegint-nos", ha recordat. I és que, al març, la diferència de persones mortes a la conca entre aquest any i el passat era de més de 90.

En el moment que es passi a la fase 1, Castells ha dit que a Igualada es tallarà a la circulació la rambla General Vives i que la part central s'utilitzarà per poder ampliar les terrasses de bars i restaurants. "La part central estarà destinada a les terrasses de bars i restaurants. Així hi haurà més capacitat de clients, amb les seves distàncies de seguretat", ha avançat l'alcalde que, en tot cas, ha dit que "els restauradors hauran de garantir la distància de seguretat entre els clients de les terrasses". Quan passin a la fase 1, Castells també ha comentat que es posarà en marxa la zona blava.

L'alcalde d'Igualada ha tornat a recordar que encara no tenen resolt el tema de les baixes dels treballadors que vivien fora de la conca d'Òdena i que durant el confinament perimetral no van poder anar a treballar: "No ens cansarem de demanar-ho al govern".