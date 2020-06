Barcelona s'il·luminarà més aquest Nadal

El govern municipal de Barcelona té clar que la campanya de Nadal ha de ser un punt d'inflexió en termes de recuperació econòmica després de la trencadissa del coronavirus. I un dels punts en què això es notarà és en la il·luminació, que arribarà a més punts de la ciutat i es renovarà per intentar funcionar com a revulsiu per al comerç. Una estratègia que es va començar a platejar l'any passat i que ara es veu encara més necessària. "Il·luminar és donar visibilitat a la ciutat en tots els seus àmbits", destaca el projecte que l'equip d'Ada Colau ja ha tret a licitació i que suposa una inversió d'1,1 milions d'euros (més IVA), un 30% més alta que la de l'any passat. S'il·luminaran, per exemple, els exteriors dels mercats municipals amb frases que tinguin relació amb el Nadal o espais com la plaça Catalunya i trams de carrer que fa mesos que pateixen els efectes de les obres, com Provença o Urgell, on es fan els treballs de la sortida d'emergència de l'AVE. Un dels objectius que es persegueix és dotar de certa coherència el conjunt de propostes lumíniques, fer que mantinguin una relació entre elles.

Es vol garantir un "relat integral del Nadal" a tota la ciutat, que el conjunt de decoracions tinguin un discurs comú i que no representin elements figuratius, sinó que siguin neutres des del punt de vista religiós. Es valorarà especialment bé que els elements representats facin referència a la cultura Mediterrània i s'haurà de garantir la no discriminació de persones i col·lectius en funció de la seva condició econòmica, gènere, edat o origen. Per aconseguir aquesta unitat, el consistori planteja canvis en el sistema de funcionament habitual, en què els eixos comercials contractaven la il·luminació i assumien el 50% del cost, i els planteja als comerciants que sigui el mateix Ajuntament qui lideri la contractació –amb un contracte únic– sense canvis en el finançament. Una via a la qual ja s'han sumat 16 eixos, segons ha avançat La Vanguardia i han confirmat a l'ARA fonts municipals.

"Volem que en surti una proposta potent, molt vinculada al caràcter de Barcelona", explica la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, que detalla que les reunions amb els comerciants per abordar aquesta campanya de Nadal ja van començar el 8 de gener.

També es busca que la il·luminació es descentralitzi i esquitxi els barris perifèrics. El projecte, de fet, es divideix en dotze lots en funció de les ubicacions. Es mantenen a la llista punts que van debutar l'any passat, quan ja es van fer els primers esforços per reforçar l'enllumenat, com la Via Laietana i la plaça Urquinaona, que venien de ser escenaris de les protestes contra la sentència del Procés. I se'n sumen de nous, com els mercats municipals, la plaça Catalunya o el carrer Balmes. Posaran llums a zones incloses en el pla de barris, com els carrers Avinyó i Regomir, al Gòtic, o Rasos de Peguera, a Ciutat Meridiana. També s'il·luminaran carrers com Aragó, la Gran Via, el Paral·lel o la Diagonal.

L'Ajuntament insisteix que l'enllumenat ha de ser més "ambiciós" que el d'anys enrere. L'any passat el regidor de Turisme de la ciutat, el socialista Xavier Marcé, ja va apuntar que es marcaven el repte d'atreure més turisme nadalenc i es van posar en marxa iniciatives com el bus turístic nocturn per veure les llums. Marcé ja va avisar, però, que el salt endavant en il·luminació es veuria de cara al Nadal del 2020.