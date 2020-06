Cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores segons el ministeri de Sanitat

El ministeri de Sanitat espanyol ha registrat un nou descens notable dels contagis, amb només 71 positius confirmats mitjançant una prova PCR en les últimes 24 hores, i no ha comunicat cap mort des de diumenge. D'aquests nous casos diagnosticats, 18 han estat comunicats per Madrid, 16 per Catalunya i 11 per Castella i Lleó. Les defuncions compatibilitzades en els últims set dies arriben a 35, 11 d'elles a Catalunya. Des de l'inici de la crisi sanitària han mort a Espanya 27.127 persones i 239.638 han patit la malaltia.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat la tendència a la baixa dels contagiats i, respecte a les defuncions, ha remarcat que la última setmana més d'una desena de comunitats han reportat només entre 0 o 2 defuncions els últims set dies, cap en les últimes 24 hores. Simón, però, ha admès que hi podria haver algun "endarreriment" en les notificacions i que això podria implicar que hi hagi hagut alguna víctima que encara no els ha sigut notificada.

Malgrat que algunes comunitats, com Madrid i Catalunya, han reportat víctimes mortals les últimes 24 hores, Simón ha insistit que el fet que Sanitat no n'hagi notificat cap de nova es podria deure a un retard en les notificacions al sistema informàtic amb el qual treballa el ministeri. També ha recordat que ells estan donant els casos de víctimes en què el contagi va ser confirmat per PCR i amb data de defunció de les últimes 24 hores, a diferència, per exemple, de la conselleria de Salut catalana, que també informa de les defuncions de casos sospitosos d'haver patit covid-19 i aporta al seu registre les dades de les funeràries. De fet, Salut ha notificat 10 morts noves atribuïbles al coronavirus en les últimes 24 hores.

En tot cas, segons Simón, l'evolució de les dades "és molt bona" i això permet seguir "amb l'alleugeriment de les mesures de restricció". "Sabem que a hores d'ara bona part de la població no està infectada", ha afegit, alhora que ha recordat que s'ha de ser "responsable" amb l'ús de guants i mascaretes i ha sancionat pràctiques com tirar-los al terra, sobretot perquè, ha recordat, alguns "podrien estar infectats": "Hem de ser conscients de com gestionem aquests residus".

Incògnites sobre la mobilitat

"Si les coses van bé i l'evolució de l'epidèmia ho permet, Madrid i Barcelona a partir del pròxim dia 8 entrarien a la fase 2 i, si tot avança bé, en dues setmanes haurien de passar a la fase 3", quan es permetria la mobilitat entre regions prevista a partir del 21 de juny, coincidint amb el final de l'estat d'alarma. "Hem de confiar que les comunitats autònomes faran bé la seva feina de gestió dels riscos, òbviament amb tot el suport del ministeri", ha resumit el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. "Si les dates per permetre la mobilitat s'han de flexibilitzar no depèn de mi, però és cert que són qüestions que estan sobre la taula".

D'altra banda, Simón també ha sancionat algunes pràctiques, com un macrobotellón que s'ha produït aquest cap de setmana a la població de Tomelloso, a Castella i Lleó, o una festa a Còrdova (Andalusia). "Estem fent tots un esforç molt gran i coses així em preocupen", ha sentenciat el doctor i portaveu.