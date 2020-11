El Govern prorroga 10 dies més el tancament de bars i teatres

L'obertura de l'hosteleria i la cultura haurà d'esperar almenys 10 dies més. El Procicat ha aprovat allargar fins el dilluns 23 de novembre l'ordre de tancament al constatar que malgrat que la transmissió de nous contagis s'ha frenat en les últimes setmanes, la pressió als hospitals és encara massa elevada com per reprendre l'activitat. A més, els centres d'estètica i de massatge podran obrir a partir de demà. Una altra de les novetats és que es limita a 100 persones l'assistència als centres de culte, una reducció que s'afegeix al de l'aforament màxim del 30%.

Així, el dia 23 quan venci el termini de les actuals restriccions, les autoritats revisaran les dades epidemiològiques i les ocupacions a les uci i si s'han reduït i van pel bon camí, es permetrà la reobertura de bars i restaurants, així com de gimnasos, cinemes i teatres, sectors que des de fa temps reclamaven l'autorització al·legant que havien fet totes les millores per garantir la seguretat contra el coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergès, ha afirmat aquest dijous en roda de premsa que s'està en la bona direcció del "camí de baixada per doblegar la corba" però, ha insistit, que cal un "esforç" per superar la segona onada.

Vergés ha anunciat que a partir del 23 de novembre, i sempre que els indicadors siguin positius, s'iniciarà un pla de "desescalada progressiva" que, entre d'altres, ha de permetre el retorn de les activitats a l'aire lliure, com per exemple, la reobertura de les terrasses de bars i restaurants. La consellera ha indicat que les mesures es prendran amb "tots els sectors" afectats.

La nova pròrroga no ha calmat el sector que continua reclamant l’obertura immediata dels establiments. El Gremi de Restauració de Barcelona ha advertit que "s’està enfonsant l’economia i, per tant, no s’està duent a terme una gestió satisfactòria de la pandèmia i de la crisi econòmica que se n’ha derivat» i ha posat com exemple la comunitat de Madrid, que «demostra que és possible doblegar la corba sense aturar les activitats». Els representants del Gremi s’han reunit aquest matí amb Vergés i amb Argimon, que els han avançat la renovació durant 10 dies més de les restriccions. Des del Gremi, també recorden que el 14 d’octubre, el Govern va anunciar una mesura “molt dràstica però concentrada en el temps” -el tancament dels locals- i es va demanar al sector «un esforç de 15 dies». El Gremi avisa que amb la nova pròrroga ja seran 40 dies en total.