Picabaralla al Govern per la ‘rave’ de Llinars

El 2021 s’estrena com va acabar l’any passat, amb discrepàncies i tensions al Govern. I, tot això, amb tots els indicadors epidemiològics a l'alça i quan encara no s’han començat a notar els efectes de les trobades nadalenques. Si fa unes setmanes Salut i Empresa topaven per la duresa de les mesures a la restauració, en els dos primers dies de l’any nou la picabaralla gira al voltant de si es podria haver actuat abans per aturar la rave de Llinars del Vallès. Interior i Salut s’han retret mútuament en públic la tardança en el desallotjament d’una festa il·legal que es va iniciar hores abans de les campanades i no va acabar fins ahir al migdia. A sis setmanes de les eleccions del 14-F, JxCat i ERC es passen la pilota per si el desallotjament era una qüestió d’ordre públic o requeria una atenció específica sanitària.

Unes 40 hores de música sense parar, amb uns 300 assistents, arribats també de països com França, Itàlia o Holanda, que no van guardar cap de les mesures de seguretat exigides en pandèmia. Finalment, 200 mossos i polices locals de Llinars han entrat a la nau per posar fi a la festa. El balanç, segons el conseller d’Interior, Miquel Sàmper, són dos detinguts acusats de desobediència greu a l’autoritat (una holandesa de 29 anys i un resident a Tarragona de 22), cinc detinguts més, tots ells relacionats amb l’organització, a banda de 215 participants identificats, la meitat dels quals espanyols.

Interior defensa l’actuació dels Mossos perquè, segons Sàmper, van estar esperant una resposta de Salut per saber com havien d’actuar. El requeriment es va fer dissabte a la nit, però, segons el conseller, la titular de Salut, Alba Vergés, li va demanar “temps” i finalment li va dir que identifiquessin els participants. Aquest matí un portaveu de Salut apressava la policia a entrar a la nau i negava que existís cap protocol sanitari al respecte. Interior defensa l’actuació dels mossos perquè, ha explicat Sàmper, van estar esperant una resposta de Salut per saber com els agents havien d’actuar a l’hora de desallotjar-los.

El requeriment es va fer dissabte a la nit –24 hores que comencés la festa- però, segons el conseller, la titular de Salut, Alba Vergés li va demanar “temps” per analitzar la situació amb el seu equip. Aquest matí un portaveu de Salut apressava la policia catalana a entrar a la nau i acabar la festa argumentant que no existeix cap protocol al respecte ni els havien demanat amb actuacions similars, com una a Rubió i Catllar, el passat mes d’octubre.

No obstant això, el conseller Sàmper ha insistit en què els agents tenien “dubtes” sobre què calia fer amb els desallaotjats. Als 215 participants trobats a l’interior de la nau se’ls ha identificat per fer “un seguiment de la seva traçabilitat” però els mossos no han pogut fer res més perquè la llei no permet sotmetre’ls a cap prova diagnòstica per comprovar si són positius perquè ni hi ha constància que siguin contactes directes de contagis ni tinguin símptomes de covid, ha relatat Sàmper. “Ens hauréim de plantejar si el que diu la llei és suficient –ha matisat el conseller repartint responsabilitats– Però tenim molt clar que no es tanca bé el cercle”.

Trapero fa autocrítica

Josep Lluís Trapero ha fet costat al conseller en una compareixença conjunta en què han valorat l’“èxit” del dispositiu. El major dels Mossos ha admès que es va fallar a l’hora de detectar els vehicles que es van desplaçar fins al Vallès però ha matisat que és una “utopia” pensar que es caçarà el “100% que es vol saltar la llei”.

Davant de les crítiques de veïns i oposició al Parlament de passivitat en l'actuació, Trapero i Sàmper han insistit que que es va prioritzar la seguretat dels participants a la festa i dels agents. Es podria haver fet unes hores abans? Sí, han dit però han matisat que el dispositiu policial era de "gran complexitat" i hi requeria que es fes "amb llum del dia" perquè la nau i el terreny que l'envolta amaga perills, a banda de que tampoc no es disposava de prou agents. " El dispositiu s'havia de fer ràpid, però, especialment, s'havia de fer bé" ja que en un error "podria haver derivat en un problema d'ordre públic".