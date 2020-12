La tercera onada podria alterar els plans de vacunació

El que popularment s'ha donat a conèixer com a tercera onada ja és a les portes. Amb les dades a la mà, molt probablement la segona setmana de gener s'assolirà una xifra pròxima als 30.000 casos de nous infectats per setmana, que és la considerada com a límit màxim per no desbordar la capacitat hospitalària i de les UCI. Amb aquestes dades no només perilla una eventual reobertura d'activitat sinó que els plans de vacunació poden veure's afectats no tant per un canvi en l'afectació del covid-19, sinó per l'alta transmissibilitat, confirmada de facto pel Sistema Nacional de Salut (NHS), de la nova variant VOC202012/01, que s'estaria escampant per tot Europa. Si hi afegim que a Catalunya no s'han pres mesures addicionals per a la nit de Cap d'Any o el dia de Reis, la combinació pot portar a un increment exponencial de casos, a més d'una tensió hospitalària molt pròxima al límit.

Per norma general, els experts són contraris a parlar d'onades. Gairebé tots prefereixen parlar d'una situació de pandèmia en què hi ha una circulació "excessiva" de virus i que es defineix més per "acceleracions i frenades" en la seva propagació en funció de les accions que es prenguin. Oriol Mitjà, infectòleg a l'Hospital Germans Trias de Badalona, fa referència a les directrius de l'OMS per parlar del moment actual. "Som en una etapa de mitigació", diu. "El que toca fer és blindar col·lectius vulnerables, evitar esdeveniments socials i confinar". El confinament pot ser selectiu o domiciliari en funció de les dades, afegeix.

I les dades, confirma Àlex Arenas, físic i investigador ICREA a la Universitat Rovira i Virgili, indiquen que som ben a prop d'un increment sobtat de casos seguint una corba exponencial. La projecció del model amb què treballa, amb dades de l'1 de desembre, situava a principis de febrer la xifra de 30.000 casos setmanals. "El que estem veient és que les xifres s'han avançat almenys dues setmanes", diu. "La realitat va molt per davant del que havíem previst", sentencia.

Xavier Abad, viròleg i cap de la Unitat d'Alta Biocontenció d'IRTA-CReSA, considera que ens trobem en una situació "d'equilibri inestable" en què les mesures de contenció que es prenguin "han de modificar la corba", si és que no ho fa el virus en sentit contrari amb les seves reiterades mutacions. "No hem fet net d'un episodi que ja entrem en el següent", assegura. "El sistema està cada vegada més tensionat i amb menys capacitat de reacció".

Un incendi amb tallafocs

La pregunta ara és si aquest nou escenari, amb més transmissibilitat del virus i una incidència més gran en població infantil i adolescent, a més de dates amb contacte social més alt, influirà també en els plans de vacunació. Mitjà respon comparant la pandèmia amb un incendi que s'ataca amb tallafocs. "Amb els tallafocs contenim el foc i podem arribar a un cert control", explica. "Si aconseguim contenir entre el 50% i el 60% de l'incendi, podrem avançar cap a la seva extinció", calcula. Aquesta és la feina que haurien de fer les vacunes. Si hi ha vent intens, és a dir, hi ha més transmissibilitat, "haurem d'arribar al 80% o el 85% de la població", conclou.

Si els paràmetres de transmissibilitat acaben imposant-se, hi ha afectació en nens i adolescents i no es prenen mesures contundents, la pandèmia avançarà "més ràpid" i el nombre total d'ingressos hospitalaris, UCI i morts "creixerà sens dubte", coincideixen els tres experts. "La corba només es doblegarà si actuem ràpid", remata Arenas. I això, com assenyala Abad, vol dir tenir prou agilitat per adaptar-se contínuament a un "escenari canviant" que obliga a una revisió de mesures, inclosa la vacunació, diàriament en una equació que ha d'incloure la producció i la logística de distribució de la vacuna. "Si la pandèmia accelera, potser caldrà accelerar la vacunació", especulen els experts.