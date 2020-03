El govern espanyol reconeix que la primera partida de tests ràpids de coronavirus no funcionava bé

S'amplia la polèmica sobre els tests ràpids per detectar el coronavirus presumptament repartits pel govern espanyol en els últims dies. El govern espanyol ha reconegut aquest dijous que la primera partida arribada de la Xina, un total de 9.000 tests que es van provar en hospitals madrilenys, no funcionava bé. Ha respost a la polèmica després que El País publiqués avui que els testos ràpids repartits inicialment de l'empresa xinesa Bioeasy nomé tenen una sensibilitat del 30%, segons el personal científic, quan haurien de funcionar en un 80% dels casos. D'acord amb aquesta informació, l'ambaixada xinesa a Espanya ha assenyalat que aquesta empresa encara no té llicència oficial i puntualitza que la nova compra massiva de productes que ha fet el govern espanyol a la Xina encara no ha sortit del país asiàtic.

En aquest cas, els productes sí que estan homologats. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar ahir la compra de 5,5 milions de tests ràpids a la Xina, però fa dies que publicita el repartiment d'altres tests ràpids també d'origen xinès, que s'han repartit sobretot entre el personal sanitari a Madrid, pacients crítics i ancians en residències.

Respecto a la información publicada recientemente por algunos medios españoles sobre los test rápidos de #COVID2019 comprados por #España a #China, informamos de lo siguiente 👇 — Embajada de China en España (@ChinaEmbEsp) March 26, 2020

Sempre d'acord amb la informació d' El País, diversos laboratoris de microbiologia de grans hospitals han constatat que les noves proves no detecten els casos positius com ho haurien de fer. La conclusió dels experts que han avaluat els tests ràpids fabricats per la companyia xina Bioeasy és que s'haurà de continuar utilitzant la prova actual. Així ho han comunicat a l'Institut de Salut Carles III, que depèn del ministeri de Sanitat.

Preguntada per aquesta informació, la ministra d'Assumptes Exteriors, Arancha González Laya, ha explicat en una entrevista a Radio Euskadi que tot el material que ha comprat Espanya té la "garantia de qualitat necessària". El govern de Pedro Sánchez ha pagat 430 milions d'euros per la compra de material a dos grans proveïdors que garantiran aquests 5,5 milions de tests ràpids addicionals, que l'Estat confia que donin una imatge més clara de l'evolució dels contagis. González Laya manté que Espanya s'ha assegurat que "tot el material, mascaretes, respiradors, guants i tests ràpids, està homologat, té la garantia de qualitat necessària i és acceptable" per al sistema de salut espanyol.

Una "guerra" per aconseguir material a la Xina



"És un mercat desconegut, hi ha molts intermediaris que ofereixen gangues i no ho són. S'especula, ho fan els intermediaris i els mateixos productors, per això és molt important que, compri qui compri, ha d'anar molt amb compte, hem d'anar molt amb compte, perquè no ens prenguin el pèl. Per això hem triat comprar a llarg termini, fer-ho a un grup d'empreses més estables per no estar sotmesos a aquesta picaresca que sí que veiem al mercat", ha afegit la ministra. "Estem en una autèntica guerra per aconseguir els respiradors, els tests ràpids", ha dit la portaveu de l'executiu espanyol, Maria Jesús Montero, a Telecinco.

En aquest sentit, Ramon Brugada, cap del servei de cardiologia de l'Hospital Trueta de Girona, ha dit en una entrevista amb l'ARA que els tests facilitats per la Xina són menys fiables però molt més ràpids. Serveixen perquè poden detectar alguns casos positius, però en el cas dels negatius s’han de tornar a fer la prova amb els actuals testos PCR. De moment, però, al Trueta encara no els han pogut fer servir.