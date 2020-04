De la Xina i en un avió llogat per l'exèrcit: Barcelona rep 12 tones de material de protecció

Prop de 12 tones de material d'autoprotecció. Sobretot mascaretes: unes 600.000. I també 12.000 ulleres, 9.600 gorros i 5.000 vestits. És el lot que ha rebut l'Ajuntament de Barcelona provinent de la Xina i que ha de servir per repartir entre els treballadors que fan tasques essencials al carrer o en contacte molt directe amb altres persones. Un material que ha de permetre protegir com a mínim durant un mes o sis setmanes els treballadors dels serveis essencials, des de la Guàrdia Urbana fins a bombers, neteja, atenció domiciliària o personal de mercats o cementiris. Es tracta de la comanda més gran d'aquest tipus de productes que ha fet mai l'Ajuntament, i de moment s'ha fet la recepció al magatzem que es va habilitar al carrer Perú per rebre totes les donacions de mascaretes, la majoria de les quals provinents de la comunitat xinesa.

Des d'aquest taller i davant de les caixes acabades d'arribar, l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha agraït la "feina increïble" dels equips municipals. "Rebem les 12 tones perquè s'ha fet una feinada", ha remarcat, i ha insistit que la ciutat, com altres administracions, han fet tots els esforços per rebre aquests lots i poder protegir "els que ens cuiden".

En la mateixa atenció a la premsa, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha celebrat l'arribada de la primera gran compra per protegir els serveis essencials. "Són a peu de carrer i han de poder fer la seva feina amb totes les garanties", ha remarcat. La compra s'ha fet a Xangai gràcies als contactes de la comunitat xinesa establerta a la ciutat, i ha costat mig milió d'euros. El material ha arribat en un avió llogat per l'exèrcit espanyol, que ha assumit els 400.000 euros del cost del transport. El vol va arribar ahir a Torrejón de Ardoz després de passar per Minsk i el material va ser traslladat a Barcelona a la nit.

Colau, d'altra banda, ha aprofitat l'atenció als mitjans per demanar més "transparència" al Govern sobre la situació que es viu a les residències de gent gran. Creu que la conselleria d'Afers Socials no hauria de donar les dades en comptagotes sinó fer com fa Salut i facilitar-les diàriament. "S'han de donar les dades, no només per transparència sinó també per dimensionar el problema i els recursos necessaris", ha sentenciat. Ha criticat, també, que les dades del consistori no quadren amb les que va donar el Govern i que ells estimen que un 70% de les residències –i no un 30%, com va dir la conselleria– estan sacsejades pel covid-19.

Per això ha demanat a la Generalitat que, tenint en compte que Afers Socials "no té prou musculatura per atendre la situació", es reorganitzin les àrees per destinar-hi més recursos. L'Ajuntament, ha assegurat, ja ho ha fet i ha enviat efectius del cos de bombers a atendre la crisi als geriàtrics.

Els infants, els primers a sortir

Sobre la possibilitat de buscar una via perquè els infants puguin sortir al carrer de manera controlada, Colau ha reiterat que, quan passi el pic i entrem en una situació de transició, hauran de ser els primers a tenir algun permís puntual, molt abans que es pugui parlar de tornar a l'escola. L'alcaldessa ha demanat, també, empatia per a aquells nens i nenes que han de sortir al carrer per prescripció mèdica, com és el cas dels autistes.

Ple extraordinari

Colau també ha dit que estan treballant per trobar una manera de reprendre els plens municipals. Inicialment, de manera telemàtica. ERC ha demanat avui mateix que l'alcaldessa convoqui una sessió extraordinària per reprendre el debat sobre la situació i poder escoltar les propostes de tots els grups, tenint en compte que una de les primeres decisions en estat d'alarma va ser ajornar la sessió del març. El govern municipal diu que veu bé la proposta i que és un tema que es tractarà en la junta de portaveus de dimarts que ve. La idea, ha avançat Colau, és que a l'abril es puguin reprendre els plens ordinaris de ciutat i de districte.