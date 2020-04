Hospital de campanya a la presó de Quatre Camins després que es detecti covid-19 en 27 presos

La detecció de cinc casos de coronavirus en un mateix mòdul de la presó de Quatre Camins va posar les autoritats en alerta i es va decidir fer proves ràpides als 145 reclusos de l'espai. Els resultats han començat a arribar avui i confirmen 22 positius més, a l'espera que arribin els resultats de 65 persones més. Per això, i tenint en compte que hi pot haver un degoteig de casos, els departaments de Justícia i Salut han anunciat que es muntarà una hospital de campanya a la presó. En concret, al mòdul 4, que és on s'ha detectat el brot. Es descarta un trasllat massiu de reclusos a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa (UHPT), que és l’equipament sanitari per als presos de tot Catalunya, o a l'espai habilitat per a malalts de coronavirus a Brians 2. El que es farà és separar els presos amb proves negatives, que aniran al mòdul 1, dels que tinguin covid-19.

Al mòdul 4, els professionals sanitaris atendran els pacients amb símptomes lleus que no requereixin suport respiratori. En aquest espai, concebut com una extensió de l'hospital, hi haurà un servei de desinfecció contractat per extremar les mesures higièniques, i tots els interns estaran obligats a portar la mascareta. Salut farà proves PCR a tots les professionals que han estat en contacte amb reclusos del mòdul afectat.

Fins ara s'havien detectat 26 casos positius en presons, quatre dels quals ja havien rebut l'alta, però la situació a Quatre Camins eleva el còmput total a 48. També creix el nombre de professionals contagiats: 43, deu dels quals de Quatre Camins. A l'hospital habilitat al mòdul 4 hi ha llits per a 145 persones i, de moment, se n'ocupen 23. A la planta habilitada a Brians 2 hi ha ocupats dos dels 22 llits disponibles, i a l'hospital de referència s'hi han derivat 22 casos de covid-19 de les presons.

El sindicat UGT havia denunciat ja aquesta tarda "l'increment constant" de casos en interns, i acusava el Govern d'estar "jugant amb la vida" dels professionals penitenciaris perquè, asseguren, no els han dotat dels equips de protecció necessaris. El sindicat assegura que actuarà penalment contra aquesta desprotecció. El TSJC va ordenar la setmana passada més mesures de protecció per a aquests professionals.