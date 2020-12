Illa diu que "el més probable" és que "no ens haguem de vacunar cada any" del covid-19

Si tot va com ha d'anar, aquest diumenge, dia 27 de desembre, es començaran a distribuir les primeres vacunes contra el covid-19. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha dit que ara per ara "no se sap amb certesa" quant durarà la immunitat d'aquesta vacuna contra el covid-19 però que els experts li han dit que "normalment aquestes vacunes tenen immunitats llargues, no de sis mesos i d'un any", però que "possiblement el 2022 faci falta una dosi addicional", que el ministeri compraria, "si fes falta". "No hi ha una resposta fefaent, però el més probable és que no ens haguem de vacunar cada any", ha afegit el ministre de Sanitat a RAC1.

"Entre diumenge i dimarts a tot Europa començarem a vacunar. És la simbolització d'una estratègia de vacunació coordinada", ha dit Illa. "És el principi del final, no és el final, ja que això s'allargarà fins a l'estiu, però sí que és el principi del final". El ministre de Sanitat ha dit que "les dosis arribaran progressivament". "No sé quantes n'arribaran dissabte, hi haurà entregues setmanals. Nosaltres hem comprat 20 milions de dosis, cosa que vol dir 10 milions d'immunitzacions, ja que calen dues dosis de la vacuna de Pfizer. Esperem que el dia de Reis també s'aprovi la de Moderna a Europa", ha afegit. De fet, sobre l'arribada de les vacunes a Espanya, Illa ha dit que tot s'està portant amb "precaució". "La vacuna és un bé escàs i cal tenir un punt de precaució. Portem mesos treballant-hi, és una campanya de vacunació molt important", ha afegit. El ministre ha dit que les vacunes es distribuiran "de manera equitativa" en funció dels grups de risc que hi hagi en cada tram.

El ministre ha dit que es generarà "un registre" de les persones que estan vacunades i les que no han volgut vacunar-se. "Si a nivell europeu tindrem un carnet de vacunació, encara no està decidit. Això té pros i contres", ha afegit.

No es preveu un tancament generalitzat per Nadal

El ministre de Sanitat ha assegurat que ara per ara no preveuen un tancament generalitzat de cara a les festes de Nadal. "No pensem que faci falta en aquest moment", ha dit. "Som partidaris de fer mesures dràstiques però quirúrgiques, no generalistes". Illa ha assenyalat que "podem estar en l'inici de la tercera onada". "El que veiem és un canvi de tendència des de la setmana passada que ens pot portar a una tercera onada si no anem amb molt de compte", ha afegit. És per això que ha demanat prudència de cara a Nadal: "Hem de complir estrictament les mesures que han dictat les autoritats sanitàries. Estem intentant prendre mesures tan quirúrgiques com podem i el que és important és complir-les de manera efectiva. Hem de passar el Nadal a casa amb la família més propera i amb totes les mesures de precaució".

Sobre les dades de nous contagis que ha facilitat Salut, Salvador Illa ha dit que cal ser clars: "No anem bé, està clar". "Aquesta setmana passada vam trencar la tendència a la baixa i estem a les portes d'uns dies excepcionals. Cal extremar la prudència. Soc el primer que voldria trobar-me amb els meus pares i els meus germans, però no ho farem, ja ho farem per Setmana Santa o a l'estiu, si podem. Veig molta gent mentalitzada en aquest sentit, i això és d'agrair", ha comentat. "No crec que s'estigui sent lax. Portem mesos prenent mesures que no són senzilles, hi ha sectors econòmics afectats", ha afegit.

I és que, segons Salut, en les últimes 24 hores hi ha hagut 954 contagis nous de covid-19 confirmats amb una prova PCR o un test d'antígens, una xifra que eleva fins a les 340.004 les persones que han contret el virus a Catalunya des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot continua enfilant-se i avui se situa 12 punts per damunt d'ahir, fins als 366. Tanmateix, la velocitat de contagi retrocedeix una centèsima, fins a l'1,52, i és el primer cop que baixa des del 14 de desembre. Per contra, pugen en 56 les persones hospitalitzades (1.623) i en 7 els ingressos a les UCI (327), i incrementen en 40 les víctimes mortals arran de la pandèmia, que ja són 16.583.

A l'espera d'una decisió europea conjunta per a la nova soca del Regne Unit

Pel que fa a la nova soca del virus que s'ha trobat al Regne Unit, Salvador Illa ha explicat que estan "valorant què fer" i que aposten per "una decisió coordinada amb Europa". "Hi ha una soca nova que, per les informacions que tenim, ja és en alguns països de l'Europa continental", ha dit, i ha afegit que a Espanya s'han seqüenciat "4.000 o 5.000 soques" del coronavirus". De, fet, Illa ha dit que Espanya és el segon país europeu que més seqüencia. Sobre els concerts de Raphael que es van celebrar a Madrid, Illa ha dit que l'ha "disgustat una mica". "En els temps en què estem, preferiria que aquests dies anéssim amb molta cura amb aquest tipus d'actes", ha afegit.