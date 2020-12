Les residències prohibeixen les sortides de cap de setmana i pels àpats familiars

Un nou protocol –amb data del dilluns 21 de desembre– elimina les sortides d’unes poques hores o de menys de tres dies de les residències de gent gran durant les festes de Nadal, davant de l'augment de l'empitjorament de la situació epidemiològica. El departament de Salut i les patronals han acordat la restricció de les mesures aprovades el 14 de desembre en què es va fixar el règim de sortides i visites al centre amb una prova PCR i quarantenes de set dies a la tornada.

El nou document estableix que "no quedaran autoritzades les sortides curtes d'un o dos dies a casa dels familiars", quan en l'anterior protocol, tot i que s'aconsellava la permanència al centre, sí que es preveien les inferiors a tres dies. Es manté que les famílies hagin de signar un document d'autoresponsabilitat que mantindran totes les mesures de seguretat i higiene per evitar contagis.

En el cas de les residències verdes (sense cap positiu), l’usuari sortirà sense cap test i a la tornada haurà de quedar-se en una zona groga –l’espai habilitat per als sospitosos– i després de set dies se li farà una PCR. Si es tracta d’un establiment taronja, sí que hauran de sotmetre’s a un test previ.

Les noves restriccions satisfan les patronals, que ja havien mostrat la seva disconformitat perquè es permetessin les sortides curtes per la por que els residents tornessin contagiats i escampessin el coronavirus pel centre. Per això, ACRA, la gran patronal, havia recomanat apostar per les visites d’unes hores i els passejos terapèutics per les immediacions dels centres. Per a aquests casos, ara s'ha introduït que en cap cas es podrà aprofitar "per beure, menjar o fumar", diu el document. Cada resident podrà rebre fins a tres visites alhora i no hauran de passar cap test si fan un volt d’unes hores. Es manté la prohibició d'encadenar visites per reduir la interacció amb diferents nuclis.

El nou protocol ha agafat les famílies amb les peticions de sortides dels residents fetes i en el moment en què comencen a rebre la comunicació de Salut Pública de l’inici de la campanya de vacunació el diumenge 27 de desembre, que va acompanyada dels documents de consentiments informats que han de remetre abans del dijous 24 de desembre per autoritzar que el resident rebi la dosi. Així, denuncien que prohibir les sortides curtes és “una nova vulneració dels drets dels residents”, que veuen vetada la llibertat de moviments, critica Víctor Echaniz, que ja havia aparaulat amb la residència de la seva àvia nonagenària que la recollirien per passar el dia de Nadal en família. Dilluns passat, però, va rebre la notificació que li denegaven la demanda seguint les directrius de Salut. Per a Echaniz, membre del grup Estels, “no hi ha marc legal” que sostingui que la seva àvia no pot creuar la porta per passar unes hores amb nets i besnets, i avisa que “sí o sí en sortirà”.

En termes similars s’expressa María José Carcelén, portaveu de la Coordinadora 5+1 (de familiars de residències públiques de Barcelona), que critica “la trampa” d’un protocol que, d'una banda, regula les sortides però, de l'altra, “està pensat perquè ningú surti” del centre. Carcelén qüestiona només l’autorització de les sortides de més de tres dies perquè, diu, “una d’un dia o d’unes hores encara té menys risc de contagi”, malgrat que subratlla que els brots declarats als centres els provoquen els treballadors i no els familiars. A més, demana que els esforços se centrin en fer més testos entre les plantilles i no en prohibicions.

Responsabilitzades

Les famílies de residents se senten “criminalitzades” per l’administració i la patronal com a focus de contagis, quan diuen que no ho són, i Carcelén denuncia que no s’ha volgut tenir en compte que hi ha moltes famílies que no tenen l’habitatge adaptat per acollir per tants dies una persona dependent que necessita d’unes cures extres. “Els residents han patit molt tants mesos aïllats i ara se’ls deixa sense poder estar ni que sigui amb un fill, i amb un sentiment de culpa molt gran”, afirma la portaveu de la coordinadora. Per la seva banda, Echaniz assenyala que es menysté la salut mental i emocional dels usuaris.

A Maria Cusó la nova directriu no l’afecta perquè recollirà la seva germana de la residència, on va ingressar a principis d’any per Alzheimer, per passar 10 dies a casa plegades. Li sap “greu” que després haurà d’estar aïllada uns dies, però es justifica per “la necessitat de l’escalfor humana”. Sobre la vacuna contra el coronavirus ja ha transmès a la direcció del centre el consentiment perquè la seva germana es vacuni. “Serà una gran tranquil·litat el dia que l’hi posin”, afirma. Per contra, després de rumiar-s’ho, Echaniz ha decidit no autoritzar la vacunació de la seva àvia perquè, es queixa, en el document s'ofereix “informació parcial i parca” i, sobretot, la immunitat no suposarà cap relaxament de les mesures restrictives que regiran a la residència.