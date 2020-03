Els cotxes podran creuar Aragó per cinc punts durant el tall de diumenge

El carrer Aragó sense trànsit. És la imatge que prepara la ciutat de Barcelona per a aquest diumenge entre les deu del matí i les tres del migdia en el marc del programa Obrim els carrers, que ja ha suposat deixar unes hores sense cotxes les vies principals com Gran de Gràcia o la Via Laietana. Aquest cap de setmana s'hi sumaran el carrer de Sants-Creu Coberta dissabte a la tarda i Aragó, diumenge al matí. Amb les quatre restriccions, es calcula que s'alliberaran de trànsit prop de 210.000 metres quadrats i que deixaran de circular per la ciutat més de 100.000 vehicles, segons la previsió del govern municipal. En el cas del carrer Aragó, tenint en compte el volum de trànsit que suporta –es calcula que d'aquí s'expulsaran 64.000 cotxes amb el tall–, s'ha previst que els vehicles puguin creuar el carrer de manera transversal per cinc punts: Urgell, Villarroel, Marina, Lepant i Padilla.

A la resta de l'espai, s'hi han previst una trentena d'activitats, entre les quals destaca un partit de futbol entre els veïns dels barris de la Dreta i els de l'Esquerra de l'Eixample. Una proposta que impulsa la plataforma Eixample Respira, que és qui ha portat la batuta de la mobilització per treure cotxes d'autopistes urbanes com Aragó. També hi haurà zones de pícnic, taules de tenis taula i espai per a patinar, entre altres propostes. Al llarg del carrer, hi haurà cinc estructures que es convertiran en una mena de miradors per veure tot el carrer lliure de cotxes. L'objectiu: que, encara que sigui per unes hores, la vida veïnal guanyi el trànsit. Per això, es desviaran, també, les línies de bus que passen per Aragó, que quedarà tallat entre la Meridiana i el carrer Tarragona.

El tall de Gran de Gràcia es farà entre els Jardinets i Nil Fabra entre les cinc de la tarda i les nou de la nit de dissabte. El de la Via Laietana afectarà el trànsit des de les 15.30 h fins a les 21.00 h. I el del carrer de Sants-Creu Coberta, que quedarà afectat entre la plaça Espanya i Arizala, es farà entre les 16.30 h i les 21.30 h. L'objectiu del govern de Colau és anar sumant carrers a la llista dels que es tallen, dos cada mes, fins arribar als deu. La mesura la va anunciar l'alcaldessa en la seva conferència anual al Col·legi de Periodistes, on també va exposar el pla del seu equip per fer que el 75% dels carrers de la ciutat tinguin la velocitat restringida a 30 km/h quan acabi el 2021.