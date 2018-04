Curses il·legals de cotxes en un polígon de Rubí

Centenars de persones convocades a través de les xarxes socials per assistir a una cursa il·legal de cotxes. Podria ser la seqüència d'una pel·lícula d'acció, però va passar el cap de setmana passat al polígon industrial La Llana, a Rubí. La reunió nocturna va congregar ràpidament molt públic, que va enregistrar les curses al llarg d'una recta que queda entre una renglera de naus industrials i la via del tren, com es pot veure en un vídeo penjat per un usuari a les xarxes:

Carril bici no tenim!!! Ni sembla q s’acabi tenint (tot i ser promesa electoral) en els 4 anys d mandat... ara el q si tenim a #rubicity a part del pavelló a la llana es una pista d carreres il.legals... tots els videos estan a #instagram @AjRubi 1 mort serà la solució??? pic.twitter.com/VogdqnUYM8 — Ivan Moreno Vargas (@Ivanmoreno1974) 30 de març de 2018

Fonts dels Mossos d'Esquadra han confirmat a l'ARA aquesta concentració multitudinària a la zona fa pocs dies. La crida va propagar-se ràpidament per les xarxes i es van organitzar curses amb vehicles tunejats enmig d'un gran 'botellón'. Els fets han posat en alerta les autoritats, grups municipals i també responsables d'empreses del polígon, que temen per la seguretat de les persones i dels seus béns.

No és la primera vegada que hi ha una convocatòria similar, sostenen diverses fonts consultades per l'ARA. De fet, circulen vídeos del cap de setmana del 25 de març amb curses i derrapades de vehicles en una rotonda del polígon. Fonts policials admeten que també s'han produït fets similars en altres poblacions properes.

Treballadors de naus properes al carrer on es van fer les curses corroboren que són habituals a la zona, tot i que darrerament han estat més multitudinàries, amb molta gent vinguda de fora de la ciutat. "El personal de seguretat ens ho va comentar aquesta setmana, que hi havia hagut una gran concentració de gent, però això fa molt temps que dura", assegura la treballadora d'una indústria propera.

Un altra empleada d'una nau just en aquest carrer corrobora que els dilluns es veu sovint el rastre del que ha passat el cap de setmana: "El 'botellón' que sempre acompanya les convocatòries, i això fa que quedi tot ple de deixalles de tot tipus". Assegura que el carrer del Pont de Can Claverí, que es pot identificar a les imatges difoses per usuaris a les xarxes, és l'únic del polígon on no s'hi han instal·lat passos elevats i que permet que els cotxes que competeixen agafin velocitat.

Després d'aquests fets, agents dels Mossos i de la policia local han muntat vigilància a tota l'àrea del polígon per dissuadir que episodis com aquest puguin repetir-se. La policia assegura que mantindrà el dispositiu de prevenció a la zona.