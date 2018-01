El pati d’accés a la Model s’obre com un interior d’illa

Des de principis d’any, de la porta del recinte de l’antiga presó Model de Barcelona en penja un cartell amb una gran lletra B de color vermell que indica que l’espai ja és de gestió municipal. A partir de diumenge, el canvi de propietat serà visible -l’Ajuntament ja té les claus del recinte- i el pati d’accés a l’antiga presó des del carrer Entença quedarà definitivament obert a la ciutadania de dilluns a dissabte. Funcionarà, a la pràctica, com un interior d’illa de l’Eixample. S’hi instal·larà mobiliari provisional i s’hi podrà accedir en horari diürn.

La del 21 de gener era una data que l’equip de govern municipal tenia escrita a l’agenda amb lletres vermelles per fer visible la recuperació promesa de la Model. A més de l’acte institucional per fer evident el canvi de propietat, també començarà un cicle de visites lliures al recinte i s’inaugurarà una exposició fotogràfica titulada La Model per dins. En paral·lel, està previst que aquest mes comenci el procés participatiu -que s’allargarà quatre mesos- que ha d’acabar de definir els usos que tindrà a partir d’ara aquest gran espai, tal com van concretar els responsables municipals en el consell de barri de l’Esquerra de l’Eixample de dilluns.

Més enllà dels treballs que es faran per obrir l’edifici d’accés, que es considera l’element motor de la urbanització provisional, també s’intervindrà en la planta baixa de l’edifici de tallers, al carrer Nicaragua, on es volen organitzar activitats per al barri. Aquesta part del recinte serà, a més, la primera que, segons la previsió municipal, veurà caure els murs de l’antiga presó per quedar integrada en el teixit de l’Eixample.

El procés participatiu parteix de la base del pla director de l’espai que es va redactar el 2009, però en el qual l’actual govern municipal va incorporar canvis, com ara pisos de lloguer social a la banda del carrer Nicaragua. Un dels reptes del procés és el de definir quins equipaments s’acaben construint a la Model. Per això es parteix del pla director -que contemplava la construcció d’una escola, una escola bressol, un casal de joves, una residència de gent gran, una residència d’estudiants, un espai memorial i un poliesportiu- i del pla d’equipaments que l’Ajuntament ha encarregat per avaluar els dèficits reals del barri. El que està garantit és que hi haurà un espai memorial, i també sembla assegurat que l’escola Eixample 1, que funciona en barracons des del setembre al carrer Entença, tindrà el seu espai. És més polèmica, en canvi, la ubicació de l’escola Entença, que inicialment es va dir que aniria a la Model però que, segons les últimes informacions, es quedarà al recinte de l’Escola Industrial.

També s’ha de debatre com serà la configuració urbana que permeti encaixar tots els usos. Per visualitzar els possibles encaixos, s’ha encarregat un estudi d’alternatives. Una mena de gran trencaclosques. L’equip de Colau preveu invertir fins a 4,9 milions d’euros en la recuperació de la Model fins al 2019. El gran canvi, però, serà a partir del 2020, quan començaran les obres de la urbanització definitiva.