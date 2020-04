Catalunya registra 1.251 contagis més de covid-19 i els positius confirmats superen ja els 40.000

Catalunya supera ja els 100.000 casos positius o sospitosos de coronavirus. Segons l'últim recompte de la Generalitat, hi ha 104.116 casos confirmats i que presenten símptomes de covid-19. En les últimes hores, segons el nou balanç del Govern -que inclou els casos reportats per les funeràries en els quals un metge ha atribuït la mort al virus- han mort 305 persones més per coronavirus a Catalunya, una xifra que eleva el nombre total de víctimes mortals a 7.881, de les quals 4.123 persones han mort a l'hospital. Pel que fa al nombre de contagis confirmats de la malaltia, s'eleva a 1.252, tornant als registres de dies anteriors, després que ahir es detectessin només 361 nous casos confirmats.

Amb aquesta xifra, Catalunya supera els 40.000 contagis confirmats des de l'inici de la pandèmia. En concret, 40.988 positius. A més, en les últimes cinc setmanes s'han detectat 63.128 casos possibles d'infecció de coronavirus. Es tracta de persones que presentem símptomes d'haver-se contagiat i que un professional sanitari classifica com a possible cas.

La consellera de Salut, Alba Vergés, assegurava en les últimes hores que Catalunya ja ha superat el pic de la pandèmia, tant pel que fa al nombre de contagis com a les hospitalitzacions. Els propers dies es preveu que continuïn augmentant el nombre de casos i la xifra de víctimes mortals, però la previsió és que ho facin a un ritme diferent.

749 casos positius més a les residències

Pel que fa a la situació a les residències, 749 avis i àvies més s'han contagiat del virus en les últimes hores, el que eleva el nombre total de casos confirmats als geriàtrics a 6.365 persones. Hi ha però 8.681 interns més amb símptomes de coronavirus, 1.535 més que ahir. Segons la informació facilitada per les funeràries al Govern, des de l'inici de la pandèmia i fins ara, 2.123 persones han mort en un centre geriàtric de Catalunya.