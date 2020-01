Es disparen a Barcelona els delictes amb violència

El 2019 passarà a la història com l'any amb més criminalitat de l'última dècada a Barcelona. A l'espera de com evolucioni aquest 2020, l'any passat els delictes van tornar a créixer a la ciutat, un 3% més, però amb menys força que el 2018 i el 2017, quan l'augment va ser del 17,6% i del 7,5% respectivament. Tot i això, el 2019 és l'any amb més delictes de tota la dècada a la capital catalana. Encara que els furts sembla que s'han estabilitzat, perquè el 2019 van caure un 1,1% –se'n van denunciar 356 al dia de mitjana–, els robatoris violents continuen a l'alça amb 15.489 casos, 42 diaris, un 20,6% més. El nombre de robatoris violents i amb intimidació se situa als nivells de principis de la dècada: el 2012 se'n van registrar 16.580. Però els intents d'homicidi –les temptatives– han marcat un rècord perquè l'any passat n'hi va haver 73 a Barcelona, un 32,7% més. La xifra que més s'hi acosta també és la del 2012 amb 61 casos.

Les temptatives d'homicidi s'han denunciat, sobretot, en dos districtes. Ciutat Vella, amb 23 intents de matar algú, i l'Eixample, amb 21 més, n'acumulen el 60%. Aquesta concentració es repeteix amb altres delictes com els furts, en què entre els dos districtes també voregen el 60%. Tot i que a Ciutat Vella els furts han disminuït, el resultat total de la capital se situa molt per sobre dels registres de principis de la dècada. En els robatoris violents la concentració no és tan accentuada, malgrat que Ciutat Vella i l'Eixample en sumen gairebé la meitat. L'Eixample és el districte més poblat de Barcelona –amb 235.000 habitants– però Ciutat Vella el segon que menys, amb 90.000 veïns, encara que són les zones que més noten la pressió turística i reben milers de visitants. "És una ciutat dinàmica amb una intensa activitat econòmica, cultural i de tot tipus. El dinamisme té repercussions en l'àmbit de la seguretat", ha reconegut aquest dimecres el conseller d'Interior, Miquel Buch, al Parlament.

Buch, que aquest dijous presidirà la Junta Local de Seguretat de Barcelona, ha volgut remarcar que fins a l'estiu de l'any passat els delictes havien pujat un 7,7%, mentre que de l'agost al desembre s'han reduït un 3,5%. El conseller ha apuntat que aquest descens es deu a la caiguda dels furts, que suposen el 57% dels delictes de la ciutat. Abans de l'estiu els furts s'havien incrementat un 6,4%, però després han disminuït un 11%, cosa que ha permès tancar el 2019 a la baixa en aquest camp. Buch ha atribuït el canvi de tendència a la posada en marxa del pla per frenar la delinqüència a Barcelona, que ha inclòs l'arribada de més de 300 agents dels Mossos d'Esquadra –a principis de juny n'eren 2.380 i des de la tardor en són 2.700– que han sortit de la primera promoció del cos dels últims set anys.

Però l'arrencada del pla ha coincidit amb l'estiu amb més homicidis de l'última dècada, deixant a part els 15 morts per l'atemptat terrorista del 17-A a la Rambla. L'estadística en recull 12 entre el juny i el setembre, sense incloure l'alt càrrec de Corea del Sud que va morir després que un lladre que anava en moto la fes caure quan intentava robar-li la bossa perquè d'entrada es va qualificar de robatori violent. En tot el 2019, segons el còmput oficial, hi ha hagut 16 morts per crims a Barcelona. El 2011 i el 2010 són els únics que se situen per sobre amb 17 i 24 víctimes respectivament. Pel que fa als delictes de lesions, es van mantenir l'any passat amb 5.738 casos, més de 15 al dia.

Més robatoris a la zona alta

Un dels delictes que s'han estabilitzat el 2019 han estat els robatoris amb força als domicilis, els establiments i les empreses, que gairebé no han variat. Però no s'han mantingut així a tota la ciutat perquè al districte de Sarrià-Sant Gervasi han augmentat prop d'un 26%. Al conjunt de Barcelona s'ha registrat una altra tendència a l'alça: els robatoris amb força dins dels vehicles, que han crescut un 27%. A Gràcia, Horta-Guinardó i també Sarrià l'increment ha sigut de més del 60% o fins i tot ha superat el 70%. Un any més, han pujat les agressions i els abusos sexuals, amb un augment del 3,6% i el 10,6% respectivament. S'han denunciat 262 agressions sexuals i 469 abusos.

Buch ha subratllat que el 2019 els Mossos i la Guàrdia Urbana han fet més detencions: abans del pla havien crescut un 21,6% i després un 6,4%. "És un molt bon indicador. Ens diu que la policia va per davant del delicte", ha valorat el conseller, que ha admès que els robatoris violents encara són un tema pendent. Segons Buch, tot i que el pla ha permès que el seu increment es reduís del 31% a prop del 20%, "no ha aconseguit uns resultats tan espectaculars".